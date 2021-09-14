«تنفيذي الشارقة» يعيد تشكيل «الطبية العليا للتقاعد»

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

ناقش المجلس، خلال اجتماعه، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي تعنى بتوفير أفضل الخدمات الحكومية وتطوير القطاعات الحيوية، بما يعود بالفائدة والتقدم في كافة المجالات، ويحقق أفضل مستويات العيش والرفاهية. واعتمد المجلس عدداً من المقترحات المقدمة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة حول تشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية، ودعم الإنتاج المحلي، وتحقيق عوائد مادية للمزارعين، والمساهمة في رفع جودة المنتجات الزراعية والقدرة على توزيعها محلياً وعالمياً.

وضمن السعي الدائم لتحديث التشريعات العقارية لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارة اعتمد المجلس مذكرة الاستئذان التشريعي المقدمة من دائرة التسجيل العقاري حول مشروع قانون تنظيم الملكية المشتركة في مشاريع التطوير العقاري في إمارة الشارقة.

وأصدر المجلس القرار رقم (31) لسنة 2021 م بإعادة تشكيل اللجنة الطبية العليا للتقاعد في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن يُعاد تشكيل اللجنة الطبية العليا للتقاعد في إمارة الشارقة برئاسة الدكتور عبدالعزيز سعيد بن بطي المهيري، وعضوية الدكتور صقر عبدالله سلطان المعلا طبيب استشاري، الدكتورة فاطمة محمد الخميري طبيب شرعي استشاري، سعيد سلطان بن خادم باحث قانوني، ندى حسن الرئيسي خبير إداري، عضواً. ويوسف عبيد الطنيجي مدير إدارة الاشتراكات، مقرراً للجنة.

وتكون مدة العضوية في اللجنة (3) سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وتستمر في تصريف أعمالها لدى انتهاء مدتها، إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.