اتفاقية لتعزيز العمل الخيري بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أبرمت دائرة الأوقاف في الشارقة اتفاقية تعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، صباح أمس بمقر الجمعية الرئيس في سمنان، ضمن سعي الجهتين إلى تعزيز وتنمية العمل الوقفي والخيري بما يحقق استدامة الأصول الوقفية والتنمية المجتمعية وفق مقاصد الشريعة الإسلامية.

ووقع الاتفاقية دائرة الأوقاف بالشارقة طالب إبراهيم المري مدير عام دائرة الأوقاف، وعن جمعية الشارقة الخيرية صالح محمد القابض عضو مجلس الإدارة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وبحث الطرفان التنسيق في وضع أطر للتعاون المشترك فيما بينهما، ووفق نظام مؤسسي متقدم وفاعل بما يكفل نجاح التعاون الثنائي، ويحقق خدمة كافة شرائح المجتمع، حيث نصت الاتفاقية على تشكيل لجنة عمل مشتركة لتنفيذ وتطوير الشراكة الاستراتيجية لضمان تحقيق المنفعة المرجوة منها، والقيام على تنفيذ مشاريع خيرية ووقفية داخل وخارج الدولة بتمويل من الدائرة، وتنفيذ من الجمعية وفق رغبات المتبرعين. من جانبه، أشاد طالب إبراهيم المري مدير عام دائرة الأوقاف بالدور الريادي والإنساني الذي تقوم به جمعية الشارقة الخيرية، وبالأخص في مجال مساعدة الفئات الأولى بالرعاية داخل الدولة، معرباً عن شكره وتقديره لكافة العاملين في الجمعية على تحملهم لأداء هذه الأمانة، مشيداً بريادة جمعية الشارقة الخيرية في العمل الخيري داخل الدولة. من جهته، أكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية أهمية تضافر كل الجهود المتاحة لتقديم المساعدات للمحتاجين، وعلى أهمية اتفاقيات التعاون المشترك في الارتقاء بمنظومة العمل الخيري والإنساني في الدولة لتمكينه من القيام بدوره في بناء وخدمة وتماسك المجتمع، كما أشار إلى أن هذه الاتفاقيات تفتح نوافذ جديدة للخير والعطاء، مؤكداً أن الجمعية تعول على الشراكات والتعاون المجتمعي في تنمية مشاريعها الخيرية واتساع رقعة انتشارها، وفي ظل جائحة كورونا، والتي ألقت بثقلها على المؤسسات الخيرية التي تعمل ليل نهار لدعم الفئات التي تأثرت أوضاعها بفعل الجائحة، فإن حتمية اتساع رقعة المشاريع المنفذة ملحة لتواكب الظروف، كما أكد أن الجمعية لها مسيرة في تنمية مواردها من خلال ما لديها من مبان استثمارية قائمة وأخرى قيد التنفيذ، موضحاً أن هذه المباني التي تم إنشاؤها بدعم فاعلي الخير لها دور كبير في تنمية موارد ودخل الجمعية، حيث يذهب جزء من ريع هذه المباني لصيانة المباني نفسها، فيما يتم استخدام الجزء الآخر في دعم سائر المشاريع الخيرية التي تنفذها الجمعية.