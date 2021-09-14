جواهر القاسمي تشيد بتلاقي الأجيال في «أديبات الإمارات»

الشارقة (وام)



عبّرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة عن فخرها وسعادتها بالحضور النسائي الثقافي في «ملتقى أديبات الإمارات»، المنعقد حالياً بتنظيم من المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وقالت سموها، إنني أسعد بوجود هذه الأسماء من بنات وسيدات الإمارة والدولة، اللاتي يشاركن في هذا النشاط الأدبي الوطني بتجاربهن الإبداعية والفكرية التي تعكس اهتمام المجتمع بالثقافة والمعرفة، مستمدات من هويتنا الثقافية تلك العناصر التي تشكل لوحة الإبداع الأدبي والفني، ولغة الفكر التي تقرأ بها القضايا الثقافية المختلفة. وأكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، أن نجاح المبدع في مجتمعه يشكل انطلاقته الأولى لتمثيل مجتمعه في المحافل العربية والعالمية، والمرأة الإماراتية في هذا المجال، حيث أبدعت ووصل صوتها للعالم عبر ترجمة أعمالها.

وأثنت سمو الشيخة جواهر على تلاقي أجيال عديدة في هذا الملتقى، بدءاً ممن يمثلن الجيل الذي شارك في تأسيس الساحة الثقافية الإماراتية، وممن استكملن معهن الدرب عبر التعلم والتخصص والموهبة، وصولاً إلى الجيل الجديد المتطلع إلى الخبرات التي سبقته كي يشارك في هذا البناء الثقافي الملهم.

وتمنت سموها أن تواصل المرأة المثقفة تزودها بكل أشكال الثقافة والفكر، والاطلاع المستمر على مستجدات العلوم التي توفرها المكتبات في الجامعات أو داخل المجتمع، لتشع الإمارات بأسماء كاتبات ملهمات لهن أثرهن في الارتقاء بالذائقة الفنية الأدبية للقراء، وأثرهن كذلك في ترك بصماتٍ نفخر بها في حاضرنا ومستقبلنا. وأشادت سموها بالملتقى من حيث إتاحته مساحةً في برنامجه للأقلام الجديدة، ممن لهن تجربة أولية في الشعر والقصة القصيرة، وإحاطتها بالرعاية عبر تقديم بعض الموجهات الضامنة لتطوير هذه المواهب، وأخذها إلى مكانها المؤثر في الثقافة الإماراتية والعربية.

كان المكتب الثقافي والإعلامي قد استمر في تقديم فعاليات ملتقى أديبات الإمارات السادس، حيث شهد اليوم الثاني من الملتقى جلستين عبر برنامج زووم، الجلسة الأولى تمثلت في ندوة «نصوص الروائية الإماراتية: ملامح التجربة» والتي أدارتها الكاتبة والقاصة الإماراتية فاطمة الهديدي باستضافة الكاتبتين فاطمة المزروعي ونادية الجناحي، حيث تحدثت المزروعي خلال الندوة عن بداية رحلتها في الكتابة وعن تأثر كتابتها بالأدباء العرب والخليج، وخصوصاً الكتابات التاريخية والتي شجعتها على كتابة رواية في زمن لم تعشه، كما تحدثت عن التجربة الروائية الإماراتية.

وفي الجلسة الثانية من الملتقى مساء اليوم نفسه قدمت الإعلامية والشاعرة شيخة الجابري ضيفة الملتقى الروائية بشرى خلفان من سلطنة عمان في «قراءة في رواية دلشاد» والتي تحدثت فيها عن شخصية دلشاد، وأعربت صالحة عبيد غابش_ رئيس المكتب الثقافي والإعلامي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة عن شكرها لمشاركة ضيفة الملتقى بشرى خلفان من سلطنة عمان، معتبرة أن روايتها «دلشاد» تستحق أن تُقرأ وتدرس، وأن يتم تناولها نقدياً لما لها من زخم تاريخي.