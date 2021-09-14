فتح التسجيل لمشاركة الأسر المنتجة بالقرية العالمية

دبي (الاتحاد)

فتحت وزارة تنمية المجتمع باب التسجيل والمشاركة في جناح «الصنعة - 13» للأسر الإماراتية المنتجة بالقرية العالمية للموسم الجديد 2021/2022، ممن لديهم عضويات في مشروع «الصنعة» بالوزارة ومنتجات توافق المتطلبات المحددة من حيث (شروط المشاركة، وضوابط المنتج، وضوابط الجناح وإدارة المحل التجاري).

وكشفت عفراء بوحميد مدير إدارة برامج الأسر المنتجة بوزارة تنمية المجتمع، عن إنجاز وإتمام الربط الإلكتروني مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الاقتصاد وبعض الجهات الحكومية المحلية ذات الصلة، بما يحقق سرعة إجراء المعاملات والمتطلبات، وتعزيز حصول الأسر الإماراتية المنتجة على أفضل وأسهل الخدمات، لتحقيق أهدافها التجارية والاقتصادية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بدءاً من الأسرة وفي نطاق المشاريع التجارية المنزلية والمتناهية الصغر.

وقالت: إنه بإمكان الراغبين بالتسجيل في جناح «الصنعة» الذي يتواصل للعام 13 على التوالي، في الموسم الجديد الذي سينطلق تزامناً مع افتتاح القرية العالمية أبوابها في 26 أكتوبر المقبل، إمكانية التقديم إلكترونياً، ومواصلة الإجراءات الواجبة لاستيفاء متطلبات المشاركة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأضافت عفراء بوحميد أن الوزارة قد حددت خطوات التسجيل في جناح «الصنعة» بالقرية العالمية بدءاً من عضوية مشروع الصنعة، ثم تقديم الطلب إلكترونياً، والموافقة على الشروط والضوابط، وصولاً إلى استكمال الإجراءات خلال 5 أيام عمل، مشيرةً إلى أن في مقدمة الشروط الموضوعة أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات وحاصلاً على عضوية مشروع الصنعة منذ سنة أو أكثر مع وجود استثناءات للمشاريع المتميزة، وكامل الأهلية ولا يقل عمره عن 21 عاماً، ولمن هم دون ذلك يتم تسجيل المحل باسم ولي الأمر مع التعهد الكامل بتحمل المسؤولية.

وذكرت عفراء بوحميد شروطاً أخرى تختص بالمنتجات، والتي لا تخالف النظام العام. وأن تكون المشاركة بالمنتجات المعدة أو المبتكرة من قبل أصحاب المشاريع المتناهية الصغر وليست منتجات جاهزةً يعاد بيعها.