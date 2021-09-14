«صحة دبي» تفتح باب التسجيل في برامج التخصصات الطبية الدقيقة (الزمالة)

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الصحة بدبي، أمس، عن فتح باب التسجيل في برامج التخصصات الطبية الدقيقة (الزمالة) للأطباء من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال الفترة من 14 وحتى 30 سبتمبر الجاري، لإتمام متطلبات التدريب في المنشآت التابعة لهيئة الصحة بدبي ضمن معايير وشروط الهيئات المعتمدة للبرامج كالمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والكلية الملكية الإيرلندية للممارسين الصحيين، وذلك لضمان تطبيق أعلى المعايير الصحية العالمية، والتي يتم تطبيقها في المرافق التابعة للهيئة. وأوضحت الهيئة شروط ومعايير الالتحاق ببرامج الزمالة وهي: أن يكون المتدرب حاصلاً على شهادة البورد في التخصص العام أو شهادة إكمال متطلبات التدريب، على أن يكون قد أتم بنجاح فترة تدريب منتظمة في برنامج معتمد من مركز تدريبي معترف به، كما يجب على المتدرب توفير شهادة البورد في التخصص العام قبل دخول أي امتحان خاص ببرنامج الزمالة، وأن يكون المتدرب حاصلاً على موافقة خطية من جهة عمله -إن وجدت- على التحاقه وتفرغه بشكل كامل للتدريب في البرنامج التدريبي للتخصصات الفرعية لكامل مدة التدريب، وأن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلات المعتمدة من إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي.

وأشارت الهيئة إلى آلية التسجيل في برامج الزمالة، والتي تتم من خلال تعبئة وإرسال نموذج طلب التقديم المعتمد بهيئة الصحة بدبي مع كافة المستندات المطلوبة إلى إدارة التعليم الطبي والأبحاث عبر البريد الإلكتروني fellowship@dha.gov.ae، وسيتم عرض الطلبات على لجنة التدريب البرامجي والتي بدورها ستحدد المقابلات الشخصية.

وقالت الهيئة: إن الإعلان عن أسماء المقبولين سيتم خلال أسبوع من تاريخ المقابلة، مشيرة إلى إمكانية التواصل مع فريق عمل برنامج الزمالة لمزيد من الاستفسارات، من خلال رقم التواصل 04-219 1930.