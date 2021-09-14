«كارف أمانة» ينال اعتماد اللجنة الأمريكية

أبوظبي (الاتحاد)

نالت «أمانة للرعاية الصحية»، التابعة لمبادلة للرعاية الصحية، شهادة اعتماد اللجنة الأمريكية لاعتماد مرافق التأهيل «كارف»، لمدة ثلاث سنوات، لبرنامجها الخاص بخدمات الرعاية طويلة الأجل الذي توفره للمرضى في مرافقها الحديثة في أبوظبي والعين.

ويُعد الاعتماد الجديد الثالث من نوعه الذي تحصده «أمانة للرعاية الصحية» من جهة مستقلة، ليُضاف إلى الاعتمادين السابقين لخدمات إعادة التأهيل المتخصص بعد الحالات الحادة وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، ما يؤكد ريادة المستشفى في تقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية لجودة الرعاية. وأعرب الدكتور جيسون جراي، مدير أول العمليات السريرية في «أمانة للرعاية الصحية»، عن سعادته وجميع العاملين في المستشفى بإضافة خدمات الرعاية طويلة الأجل التي توفرها «أمانة للرعاية الصحية» إلى الخدمات الحاصلة على اعتماد «كارف»، باعتباره معياراً معترفاً به لجودة خدمات الرعاية الصحية والإنسانية منذ أكثر من 50 عاماً.

وأضاف الدكتور جراي: «يمثل هذا الاعتماد دليلاً جديداً على المكانة المتميزة التي تتمتع بها»أمانة للرعاية الصحية«، كمزود عالمي المستوى لخدمات الرعاية الصحية طويلة الأجل، والتي تشكل ركيزة أساسية لنهج الرعاية الممتدة والمتكاملة الذي نجحت مبادلة للرعاية الصحية في تطويره على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.