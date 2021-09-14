حسين الحمادي: «إشراقات» منصة عالمية لاستعراض التجربة الإماراتية في التسامح

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق الاثنين المقبل الـ20 من شهر سبتمبر الجاري، المهرجان الدولي «إشراقات» تحت شعار «التسامح معرفة»، ويضم أكثر من 40 فعالية ونشاطاً معرفياً وتربوياً ومنوعاً، ويشارك به عدد كبير من الأكاديميين والخبراء الدوليين «افتراضياً»، على مدى ثلاثة أيام، ويستهدف طلاباً وأولياء أمور ومدرسين وأساتذة جامعات من خمس قارات، وحوالي عشرة آلاف طالب من مدارس وجامعات الإمارات وعدد من دول العالم، و70 جامعة حكومية وخاصة «محلية ودولية»، و800 مدرسة حكومية وخاصة في الإمارات، و100 مدرسة دولية.

ويبدأ المهرجان بحفل افتتاح يشارك فيه خبراء وأكاديميون وتربويون من مختلف دول العالم، وينطلق بكلمة افتتاحية لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش، كما يلقي معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم كلمة ترصد تجربة الاحتفاء بالتسامح في مدارس الدولة.

وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي أن مفردة التسامح تمثل قيمة سامية لها أثرها الكبير في تماسك نسيج مجتمع دولة الإمارات، رغم تنوع مكوناته والثقافات والأعراق التي تعيش على أرض هذه الدولة، إلا أن ترسيخ التسامح كنهج بفضل توجيه القيادة، أسهم في تحقيق بيئة للتعايش والاحترام المتبادل بين مختلف أفراد المجتمع.

وقال إن وزارة التربية والتعليم حرصت على تضمين قيمة التسامح ضمن مفردات مناهجها الدراسية، وصولاً إلى مجتمع مدرسي يشكل التسامح ركيزة أساسية في بنائه، مشيراً إلى أنه دعماً واستجابة من قبل القيادة الرشيدة لتحقيق مجتمع مدرسي مسؤول ومتسامح، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتخصيص مادة التربية الأخلاقية لتدرس في مدارس الدولة، وهي مادة متكاملة وشاملة تجذر التسامح بين صفوف الطلبة، وهدفها نبذ الفوارق والاختلافات وتعزيز المواطنة الإيجابية والمسؤولة وغرس القيم الفضلى في نفوسهم باعتبارها مصدر قوة حقيقية للوطن.

وعبر معاليه عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع وزارة التربية ووزارة التسامح والتعايش، والتي أثمرت عن التعاون المشترك، لإنجاز هذا المشروع الضخم والذي يتطور باستمرار للعام الثالث على التوالي.

أهداف

ثمّن الاهتمام الكبير الذي يوليه معالي الشيخ نهيان بن مبارك لهذا المشروع، من منطلق أنه يقع ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة التسامح والتعايش، والتي تتكامل مع أهداف وزارة التربية ممن أجل تعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر لدى طلاب المدارس، مؤكداً أن مهرجان إشراقات يمثل منصة معرفية رائعة لطرح أهم الأفكار المتعلقة بالتربية والمعرفة والتسامح لدى هذه الفئة المهمة من المجتمع وهم الطلبة، والمدرسون، وأولياء الأمور.

وأوضح معاليه أن مشاركة شخصيات عالمية في هذه المجال ستسهم في إثراء جلسات وأنشطة المهرجان، وتسمح للجميع بتبادل التجارب والخبرات من أجل تطوير الأداء والبرامج خلال المرحلة المقبلة، ومن هنا يكتسب المهرجان أهميته، متمنياً النجاح والتوفيق لإشراقات حتى تصل رسالته إلى الجميع محلياً ودولياً، مؤكداً أن وزارة التربية إلى جانب وزارة التسامح والتعايش تضع كافة إمكاناتها من أجل نجاح هذا الحدث الدولي المهم.