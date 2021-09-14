تفقد العملية التعليمية في مدارس خورفكان

الشارقة (الاتحاد)

تفقد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، يرافقه وفد من «الهيئة»، سير العملية التعليمية في عددٍ من مدارس مدينة خورفكان شملت: البيان الخاصة، والقمة الخاصة، وخورفكان النموذجية الخاصة، والساحل الشرقي الإنجليزية الخاصة؛ للاطلاع على سير العملية التعليمية، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل المدارس.

واطلع الوفد الزائر على التزام المدارس بإجراءات استقبال الطلبة، وطرق توزيعهم في الفصول المدرسية، إلى جانب جهوزية المرافق المدرسية وتنفيذها لشروط التعقيم الواردة في الدليل الإرشادي المعتمد من قبل «الهيئة»، فضلاً عن مراقبة سير الحصص الدراسية للطلبة.

وقال علي الحوسني: إن الزيارات التي تقوم بها «الهيئة»، تأتي وفق برنامج متكامل تم وضعه، للتأكد من التزام جميع المدارس الخاصة في إمارة الشارقة بكافة التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها «الهيئة» ضمن دليلها الإرشادي، ولمتابعة سير المنظومة التعليمية، لا سيما أن العدد الأكبر من طلبة المدارس الخاصة عادوا إلى التعليم المباشر، ما يتطلب الحرص والمتابعة الدائمة، لضمان نجاح العام الدراسي الحالي.