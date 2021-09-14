«تريندز» يعتمد شعاراً جديداً

أبوظبي (الاتحاد)

استهل «تريندز للبحوث والاستشارات» عامه الثامن على التأسيس، والثالث في مسيرة التجديد والتمكين، برؤية عالمية وشعار جديد هو: «من استشراف المستقبل إلى المشاركة في صنعه».

محمد العلي

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ «تريندز للبحوث والاستشارات»، إن اعتماد الشعار الجديد يأتي في إطار مواكبة «تريندز» للمتغيرات المتسارعة والأحداث المتتالية التي يشهدها العالم، والتي تتطلب قراءة علمية استباقية وتحليلاً استشرافياً للأزمات والفرص والتحديات الدولية. وأشار إلى أن «تريندز» يستهدف ألا تركز جهوده بالكامل على توليد المعرفة فقط، وإنما يهتم بكيفية تفعيل دوره في إحداث التغيير الإيجابي المنشود أيضاً، من خلال تخليق الأفكار الإبداعية والمبتكرة، إلى جانب إيصال نتاجه البحثي إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور على مستوى العالم.