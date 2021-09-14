2730 طالباً وخريجاً من جامعة زايد في دورة لتطوير المهارات المهنية

دبي (الاتحاد)

شارك 2730 طالباً وخريجاً من جامعة زايد في الدورة الأولى من مبادرة مخيم جامعة زايد الصيفي للتوظيف والتدريب، التي أطلقتها إدارة الشؤون المهنية والخريجين في الجامعة، بهدف توعية المشاركين بأهمية استثمار إجازة الصيف لتطوير مهاراتهم المهنية وتحضيرهم لسوق العمل، وامتدت المبادرة على مدى أربع أسابيع، وقُدم فيها 50 فرصة للتطوير المهني احتفاءً بالعام الخمسين للدولة.

وقال راشد الشامسي - مدير إدارة الشؤون المهنية والخريجين بالإنابة: «يأتي نجاح المبادرة من دعم الشركاء من الجهات المحلية والقطاع الخاص وتفاعل الطلبة والخريجين، حيث شهدت إقبالاً كبيراً على الفرص المطروحة، وقد أسهمت فرص التدريب الوظيفي وورش العمل التي طرحت بشكل فعال في تطوير مهارات المشاركين وإعدادهم للمتطلبات المستقبلية لسوق العمل. وسيقوم الطلبة والخريجون الذين انضموا للعمل في مختلف المؤسسات باختبار مهاراتهم العملية في بيئة عمل حقيقية مما سيزودهم بالخبرة المطلوبة».

كما قالت الطالبة شما الرميثي - إحدى الطالبات اللاتي شاركن في المبادرة وحضرت الجلسة الافتراضية بالتعاون مع مؤسسة الغرير التعليمية تحت عنوان (أهمية القطاع الخاص): حضوري الجلسة الافتراضية وسّع فهمي بالتغييرات التي تحدث في سوق العمل، وأهمية تطوير مهاراتي وخبراتي باستمرار قبل التخرج».