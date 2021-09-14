عمار المعلا: افتتاح مقر جديد للمُلحقية الثقافية للإمارات بالقاهرة أكتوبر المقبل

أحمد شعبان (القاهرة)

أعلن الملحق الثقافي لدولة الإمارات بالقاهرة الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، افتتاح مقر جديد للملحقية الثقافية بالقاهرة خلال شهر أكتوبر المقبل، والتي ستكون بمثابة مقر إقليمي في دولة مصر الشقيقة، موضحًا أن إنشاء المقر الجديد جاء نتيجة زيادة أعداد الطلاب الإماراتيين الذين يدرسون في مصر، لافتًا إلى أنه سيتم توقيع اتفاق تنفيذي بين وزارتي التربية والتعليم في الإمارات ومصر في التعاون العلمي والبحثي، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون لابتعاث الطلاب الإماراتيين في إطار مبادرة "ادرس في مصر".

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، بالشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا الملحق الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين.

ووجّه الدكتور عمار المعلا خلال اللقاء الدعوة لوزير التعليم العالي، للمشاركة في معرض "إكسبو دبي"، ورحب الدكتور خالد عبدالغفار بالدعوة، مؤكداً مشاركة وفد مصري في هذا الحدث الذي يعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم وازدهار، وأشاد الملحق الثقافي بتلك المشاركة الفاعلة التي ستفتح آفاقاً جديدة من التعاون بين البلدين.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على قوة ومتانة العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والإمارات، على كافة المستويات والأصعدة، وخاصة قطاعي التربية والتعليم العالي، مشيرًا إلى استعداد مصر لتقديم كافة التيسيرات للطلاب الإماراتيين للدراسة في مصر، مؤكدًا أهمية إتمام التوأمة بين الجامعات المصرية والإماراتية لتعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات بين الباحثين بكلا البلدين.

وقدم عبدالغفار الشكر إلى الشيخ عمار المعلا على قيامه بدعم مبادرة "أدرس في مصر"، التي تحظى بدعم هائل من قبل القيادة السياسية في مصر.

كما رحب وزير التعليم العالي بالشيخ عمار المعلا، وطلب نقل تحياته إلى الدكتور حسين الحمادي وزير التربية والتعليم الإماراتي، مستعرضًا البرامج الدراسية الجديدة والحديثة بالجامعات المصرية، التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين في قطاع التعليم العالي، خاصةً في ظل التطور والتقدم الكبير للجامعات المصرية في التصنيفات العالمية.