جامعة الإمارات: «برنامج خبرة» الشهر المقبل

العين (الاتحاد)

تستعد جامعة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق أنشطة «برنامج خبرة»، خلال شهر أكتوبر المقبل، للمساهمة في تعزيز البرامج الأكاديمية، من خلال الربط ما بين احتياجات سوق العمل الحقيقية والبرامج الأكاديمية.

ويهدف هذا البرنامج المبتكر إلى تفعيل الشراكة مع خريجي الجامعة، والاستفادة من خبراتهم المتراكمة في بناء وتأهيل طلبة الجامعة، حيث تم فتح باب التسجيل لجميع الخريجين للمشاركة التطوعية في خدمة الجامعة والمجتمع.

وأشار الدكتور أحمد علي مراد -النائب المشارك للبحث العلمي والمشرف على وحدة التطوير وعلاقات الخريجين بالجامعة- إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى بناء جسور من المعرفة ما بين الخريج وطالب الجامعة، من خلال تبادل الخبرات وإطلاع الطلبة على المهارات التي اكتسبها الخريج في سوق العمل وتقديمها للطالب في صورة دورات تدريبية وورش عمل.

وأوضح: «بعد التقييم سيساهم 69 خريجاً ممن يتبوؤون المناصب المختلفة في المؤسسات الحكومية والخاصة والأعمال في تقديم الدورات التدريبية وبرامج بناء المهارات، والتي تتراوح خبراتهم من 3 إلى 36 سنة بمتوسط خبرة يصل إلى 20 سنة، كما يتنوع مجال الخبرة لكل خريج عن الآخر.

وأكد الدكتور أحمد مراد: «نهدف من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز قيمة التطوع في المجتمع، من خلال تقديم المعرفة والمهارات المكتسبة للمساهمة في بناء أجيال المستقبل، مما يعود نفعه على الطالب والجامعة والمجتمع».