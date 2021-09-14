سلامة بنت طحنون: ابنة الإمارات شريك في نهضة الوطن وتنميته

أبوظبي (وام)

تحت رعاية الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان رئيسة مؤسسة الليوان للثقافة والفنون، وبحضور الشيخ خالد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، انطلقت «فعاليات مؤتمر المرأة الإماراتية.. المستقبل الآن» أمس بفندق هيلتون كونراد في أبراج الاتحاد - أبوظبي.

وأعربت الشيخة سلامة بنت طحنون، خلال حفل الافتتاح أمس والذي حضره عدد من المسؤولين والدبلوماسيين ورجال الأعمال والشخصيات الإعلامية والفنية والثقافية بالدولة وطالبات الجامعات، عن فخرها بالمكانة التي تتبوأها المرأة الإماراتية التي انتقلت من مرحلة التمكين إلى مرحلة الريادة في مختلف المجالات.

وقالت: إن المجتمع بجميع أطيافه استشعر أهمية دور المرأة في الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وأهداف الخمسين، وأضافت أن المؤتمر ومنذ انطلاق أولى دوراته عام 2016، وهو يهدف إلى وضع استراتيجية متوازنة لتحفيز المرأة وإسهاماتها وتطوير قدراتها جنباً إلى جنب مع دورها المهم في تحقيق التماسك المجتمعي واستقرار الأسرة والحفاظ على الهوية الوطنية وترابط أبناء الوطن مع قيادتنا الرشيدة وهو أكثر ما يميز مجتمع الإمارات.

وتطرقت الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور شادي البطاينة إلى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة بالمرأة كونها ركناً أساسياً في المجتمع وشريكاً في صنع مستقبله. وأكدت على دور المرأة في تنشئة الأجيال فهي الأم المكلفة بتربية أبنائها والمسؤولة عن ذلك أمام ربها عز وجل والمدرسة المكلفة بتربية النشء وتنمية دورهم في المجتمع ليصبحوا فاعلين في المجتمع وهي نصف المجتمع التي لا غنى عنها لنهضته وتنميته.

وأكدت المهندسة فريدة العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات في كلمتها، أن المرأة الإماراتية حققت المعادلة الصعبة والتي تجمع بين تطوير إمكانياتها وتحقيق طموحاتها وحفاظها على الهوية والتماسك المجتمعي. وقالت: إن المرأة كانت ولاتزال مصدراً للعطاء والتطوع والخيرية لمجتمعها وما كان ذلك إلا تحقيقاً لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الداعم الأكبر للمرأة في مجتمع الإمارات، واصفة سموها بأنها الرمز والقدوة... المثل والمثال، صاحبة الإنجازات التي ستظل حاضرة في مسيرة التمكين للمرأة على المستويين المحلي والعالمي.. النموذج الرائد في دعم العمل الخيري والإنساني وخدمة الأهداف الإنسانية على مستوى العالم، صاحبة الدور المميز في دعم قضايا مجتمعها ومواقفها الريادية التي كان لها أثرها في تمكين المرأة من المشاركة السياسية ولعب دورها بمواقع صنع القرار.

جلسة حوارية

بدأت فعاليات المؤتمر بجلسة حوارية تحت عنوان «المرأة الإماراتية واستشراف آفاق المستقبل» وشارك فيها سعيد مبارك المزروعي نائب مدير جمعية بيت الخير والمهندسة فريدة العوضي والدكتورة أمل عبدالله الهدابي وتناولت عدداً من المحاور المختلفة أهمها دور المرأة في الحفاظ على المكون الأسري وتعزيز الهوية الوطنية، وماذا تحتاج المرأة الإماراتية رائدة الأعمال لتعزيز هوية اقتصادية ترتكز على المعرفة والابتكار والتنافسية، وكيف يمكن للمرأة الاستفادة من هذه القرارات في تعزيز دوائر التمكين «المجتمع - السياسة - الاقتصاد».

أعقب ذلك محاضرة لـ«ناعمة المنصوري» عضو المجلس الوطني الاتحادي، مدير إدارة رعاية المكفوفين بمؤسسة زايد العليا لإصحاب الهمم والتي جاءت تحت عنوان «دور المرأة في تحقيق التماسك المجتمعي»، ومن ثم محاضرة للدكتورة لما ترسيسي الأستاذة المساعدة في الرياضيات بجامعة السوربون أبوظبي عضو مشروع مركز السوربون للذكاء الاصطناعي بعنوان «دور وأهمية المرأة في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي»، بعدها فقرة تكريم الشخصيات والجهات الداعمة.