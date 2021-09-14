تفاهم بين شرطة دبي و«محمد بن راشد لتنمية المشاريع»

أبوظبي(الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تأهيل وتدريب نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في مجال إدارة المشاريع وريادة الأعمال أثناء فترة محكومياتهم، إلى جانب الترويج لمنتجاتهم ودعم الحملات التسويقية الخاصة بها.

وقع المذكرة اللواء علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وعبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي للمؤسسة، بحضور العميد مروان الجلفار نائب مدير المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وأكد اللواء الشمالي أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على ترسيخ علاقة الشراكة في دعم وتطوير نزلاء الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية لتدريبهم في مجال إدارة المشاريع وريادة الأعمال وترويج منتجاتهم.

وقال الجناحي: نحرص في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، متمثلة في ذراعها التعليمية، أكاديمية دبي لريادة الأعمال، لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين مختلف فئات وشرائح المجتمع الإماراتي، بهدف تمكينهم من تأسيس مشاريعهم وإدارتها بكفاءة، كما نطمح من خلال هذا التعاون الكبير إلى طرح المبادرات التي تهدف إلى دمج نزلاء المؤسسات العقابية بعد انقضاء مدة عقوبتهم بالمجتمع الإماراتي.