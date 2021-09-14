الإحاطة الإعلامية: ارتفاع شعور المجتمع بالطمأنينة والثقة بإجراءات الدولة تجاه «كورونا» إلى 95%

كشف المستشار ناصر الزعابي المتحدث الرسمي عن وزارة تنمية المجتمع، أن النتائج الأولية لاستطلاع آراء المجتمع ضمن استبيان دعم مرحلة التعافي وعودة الحياة الطبيعية الجديدة في المجتمع الإماراتي أظهرت ارتفاع الشعور بالتفاؤل بين أفراد المجتمع في أغسطس 2021 إلى 94 في المائة، في حين بلغت نسبة ارتفاع الشعور بالثقة والطمأنينة في الشهر ذاته 95 في المائة، وذلك بشأن الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة في مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد - 19».

وأشاد بجميع الجهود الوطنية والإنجازات التي نلمس أثرها في ظل التصدي لجائحة «كوفيد - 19»، والوصول للتعافي المستدام، مؤكداً أن هذه الجهود لم تكن لتتحقق لولا الدعم المطلق من قيادتنا التي تحرص على توفير الأفضل والأجمل لشعب دولة الإمارات من المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المعطاء.

وقال المستشار ناصر الزعابي، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»: «أثبتت التجربة الإماراتية نجاحها من خلال ما حققته من أمن وأمان وثقة وسلامة للجميع بعدما تقاطعت كل الجهود الحكومية لتحقيق غاية وطنية ومجتمعية مشتركة، ألا وهي أن تكون الإمارات من الدول الأولى في الوصول للتعافي من آثار هذه الجائحة، وذلك من خلال توفير المقومات كافة التي من شأنها تحقيق العودة الطبيعية للحياة ومن أهمها توفير اللقاح».

وأشار إلى أن الدولة وفرت اللقاح من خلال حملة وطنية تستهدف فئات المجتمع كافة، وخصت كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم كأولوية، واليوم امتدت هذه الأولوية لطلبة المدارس، فهم في دائرة التركيز والاهتمام، حرصاً على اكتمال حلقة تحصين المجتمع بحصول معظم أفراده على اللقاح الآمن والفعال.

وأكد المستشار ناصر الزعابي أن قطاعات الدولة أثبتت مرونتها وجاهزيتها في مواجهة التحديات، وتوفير فرص تحسينية، من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات لاحتواء جميع التداعيات المترتبة على الجائحة، مشيراً إلى أن النهج الاستباقي الذي عملت عليه اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد - 19»، خلال الفترة الماضية تركت بصمات واضحة ومحفزة في جميع القطاعات. وقال إنه حسب أحدث نتائج وآخر مستجدات تقرير التعافي، نجد أن 15 جهة على مستوى الدولة ذات صلة بالقطاع المجتمعي عملت على توفير 65 مبادرة ضمن الهدف الاستراتيجي «تعزيز تعافي المجتمع من آثار الجائحة».

وأضاف أنه «في إطار المؤشر الاستراتيجي (الشعور بالتفاؤل تجاه الأوضاع المعيشية) حققنا نتائج إيجابية بزيادة ثقة المجتمع بمستوى التعافي في الدولة، ومنها نسبة عودة المناسبات بواقع 95 في المائة من المستهدف 100 في المائة ونسبة عودة ممارسة العبادات في مختلف دور العبادة بواقع 100 في المائة من المستهدف 100 في المائة ونسبة ثقة أفراد المجتمع بإجراءات التعافي في الدولة والتي حققت 53 في المائة، بما يفوق المستهدف 50 في المائة».

وقال: «أما بالنسبة لمجال تعزيز التفاؤل في المجتمع، فقد تم تحقيق 103 في المائة ضمن مؤشري نسبة أفراد المجتمع الذين يشعرون بقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية والذي وصل الإنجاز فيه إلى 59 في المائة من المستهدف 60 في المائة ونسبة الزيادة في التفاؤل حول عودة الحياة لطبيعتها بعد الجائحة بإنجاز 54 في المائة يفوق المستهدف 50 في المائة».

وأضاف: «إننا خلال المرحلة الراهنة من (الجائحة) نقوم حالياً باستطلاع آراء المجتمع ضمن استبيان دعم مرحلة التعافي وعودة الحياة الطبيعية الجديدة في المجتمع الإماراتي ومن أجل الوصول إلى مخرجات وقرارات تسهم في تعزيز مفهوم التعافي لدى المجتمع».

وأكد أنه حسب بيانات أولية تم التوصل إليها حالياً نجدها تتسق تماماً مع منجزات وأهداف لجنة التعافي وتواكب خطوات الدولة الواثقة نحو طي صفحة هذه «الجائحة» بكل ما فيها. وأوضح أن الاستبيان ركز على الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها حكومة الإمارات لعودة الحياة لطبيعتها.. ووفق النتائج الأولية، فقد أيد 90 في المائة العودة التدريجية في المساجد ودور العبادة، في حين أيد 79 في المائة عودة الموظفين لمقار العمل بنسبة 100 في المائة و73 في المائة أيدوا العودة إلى المدارس.

وذكر أنه بالنسبة للإجراءات والمبادرات التي اتخذتها حكومة الإمارات في مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد - 19»، فقد وصلت نسبة ارتفاع الشعور بالتفاؤل بين أفراد المجتمع في أغسطس 2021 إلى 94 في المائة مقارنة بـ 34 في المائة حسب نتائج أبريل 2020، في حين بلغت نسبة ارتفاع الشعور بالثقة والطمأنينة في أغسطس الماضي 95 في المائة مقارنة بـ 25 في المائة، حسب نتائج شهر أبريل 2020.

وقال إن هذه المعطيات تعكس وتؤكد قدرتنا جميعاً على بلوغ مرحلة التعافي من الجائحة بإرادة وطنية وحكومية.. وأضاف أن للمجتمع دوراً مهماً وأساسياً في مواجهة أي نوع من التحديات ولمسنا خلال الجائحة مدى أهمية تحصين صحة وسلامة المجتمع للوصول إلى مرحلة التعافي بأمان لجميع فئاته.

واستعرض المستشار ناصر الزعابي المتحدث الرسمي عن وزارة تنمية المجتمع بعض إنجازات الوزارة في خدمة المجتمع الإماراتي كافة مع التركيز على الفئات ذات الأولوية من كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأطفال والطلبة تحديداً.

وذكر أنه بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودعماً لجهود العودة إلى المدارس تم افتتاح مركز لفحص وتطعيم «كوفيد - 19» مخصص لطلبة المدارس وكبار المواطنين وأصحاب الهمم في مركز سعادة المتعاملين بعجمان التابع لوزارة تنمية المجتمع، وذلك في إطار الجهود الوطنية المتكاملة لتعزيز سلامة المجتمع وتأكيد سهولة الوصول إلى الجميع. وأشار إلى أنه تم اختتام الدورة الثانية من فعاليات ومبادرات المنصة المجتمعية الصيفية في أواخر أغسطس الماضي تحت عنوان «صيفنا متعافي» والتي استقطبت أربعة عشر ألفاً وواحداً وثلاثين مشاركاً يمثلون المجتمع بكافة فئاته من عمر 6 سنوات إلى 60 عاماً من الأسرة بأطفالها وشبابها وأولياء الأمور، وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والطلبة وسواهم.

وذكر أن نسبة الزيادة في المشاركة «ميدانيا» و«افتراضياً» هذا العام بلغت 150 في المائة قياساً مع الأعداد التي جمعتها المنصة خلال الدورة الأولى في صيف العام الماضي والتي وصلت إلى 5688 مشاركاً، كما شارك آلاف الصغار والكبار من أفراد المجتمع في 37 ورشة تفاعلية ضمن 5 محاور رئيسية، وهي المحور الزراعي، محور الثقافة والترفيه، محور الأسرة، محور الصحة والرياضة، محور التطوير المهني، إضافة إلى برنامج «التوستماسترز» المعني ب«مهارات العرض والتقديم».

وقال المستشار ناصر الزعابي المتحدث الرسمي عن وزارة تنمية المجتمع، إن «جاهزية القطاع المجتمعي كبيرة وهمتنا عالية لنتجاوز آثار هذه الجائحة ومنجزاتنا الوطنية والمجتمعية تكبر يوماً بعد يوم، بالتزام المجتمع بكل مكوناته وفئاته قطعنا شوطاً طويلاً من مرحلة التعافي وكل ما تبقى هو من مسؤوليتكم تجاه أنفسكم أولاً، وتجاه أسركم ومجتمعكم يداً بيد نتعافى وخطوة إلى جانب خطوة نصل معا إلى أهدافنا».

وأضاف أن مسيرتنا في مواجهة «كوفيد 19» زاخرة بالتفاؤل والنجاح والإنجاز على صعيد الحكومة والمجتمع والأفراد، وهي مستمرة بالإرادة ذاتها حتى اكتمال مرحلة التعافي والحياة الطبيعية الجديدة.