أكاديمية سيف بن زايد تحصل على شهادة المدقق الداخلي

أبوظبي (الاتحاد)

حصل ثلاثة محاضرين من منتسبي أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية على شهادة المدقق الداخلي، بعد اجتيازهم دورة البرنامج التأهيلي المعتمد، والتي عقدت بالتعاون مع إدارة تطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم.

وتعد أكاديمية سيف بن زايد أول أكاديمية بالدولة متخصصة بالعلوم الشرطية وملتزمة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتوفير العاملين المؤهلين تأهيلاً مناسباً.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الحرص على تحقيق الريادة والتميز في تقديم أفضل الممارسات الدولية، تجسيداً لتطلعات القيادة الرشيدة والاستراتيجية الوطنية للتعليم 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة لضمان جودة التعليم الشامل والعادل، وتعزيز فرص التعلم.

وأضاف أن البرنامج التأهيلي المعتمد لشهادة المدقق يأتي كخطوة ثانية في الحصول على اعتماد المقيمين للإسهام في رفع جودة تقييم الأداء التدريبي لمنتسبي شرطة أبوظبي، موضحاً أن هذه الشهادات أحد أهم متطلبات الاعتماد المهني من مركز المؤهلات الأمنية بوزارة الداخلية والمركز الوطني للمؤهلات بوزارة التربية والتعليم.