مراكز الشرطة الذكية بدبي تفوز بأفضل تجربة للتحول الرقمي

دبي(الاتحاد)

فاز مشروع مراكز الشرطة الذكية SPS، بأفضل تجربة عملية للتحول الرقمي، من بين 50 مشاركة من 7 دول من مختلف أنحاء العالم، في اللقاء الافتراضي الذي نظمته كلية الأعمال الاقتصادية بجامعة تشيلي ومجلتها، والذي يعقد كل سنتين لمناقشة وطرح أوراق عمل لمناقشة ملفات عدة منها التحول الرقمي.

وقال النقيب مهندس خليفة الروم، رئيس فريق الإعلام والتسويق في اللجنة التنفيذية لمشاريع مراكز الشرطة الذكية، حققنا هذا الفوز والإنجاز، وحظيت مشاركتنا بمشروع مراكز الشرطة الذكية بإعجاب الكثير من المشاركين والمقيمين للتجارب، كونه يعتبر من أنجح المشاريع الخدمية الذكية في العمل الشرطي، ما يعكس حرص واهتمام شرطة دبي بابتكار وتنفيذ المشاريع الرائدة في المجال الشرطي، بما فيها التحول الذكي للخدمات، والتي بدورها توفر جودة حياة للمجتمع، عبر تقديم خدمات شرطية متنوعة وفق أفضل وأرقى المعايير العالمية للخدمات، وتحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

وخلال اللقاء الافتراضي، أكد النقيب الروم للمشاركين، أن شرطة دبي حرصت من خلال مشروع مراكز الشرطة الذكية، على تنفيذ توجهات القيادة الرشيدة الرامية لجعل دبي الأذكى عالمياً، من خلال التحول الذكي لخدماتها التي تقدمها للجمهور، والتي تعد نقلة نوعية في طبيعة العمل الخدمي في الشرطة، وتطبيق فيها أفضل المعايير والممارسات المتعلقة بخدمة المتعاملين وأفضل التجارب العالمية في المجال الشرطي.