محمد بن زايد يعزي رئيس وزراء بريطانيا في وفاة والدته

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء إلى معالي بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا في وفاة والدته.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «خالص التعازي والمواساة إلى معالي بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا وعائلته الكريمة.. تأثرنا بنبأ وفاة السيدة والدته، شارلوت جونسون وول.. وأدعو الله له ولعائلته الصبر على هذا المصاب الأليم».