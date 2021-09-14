تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية/ 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:58 والمد الثاني عند الساعة 18:32 والجزر الأول عند الساعة 11:21 والجزر الثاني عند الساعة 03:26.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:36 والمد الثاني عند الساعة 06:38 والجزر الأول عند الساعة 10:42 والجزر الثاني عند الساعة 23:11.