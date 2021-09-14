صحة: "سوتروفيماب" يثبت فعاليته في علاج المصابين بفيروس "كوفيد-19"

أبوظبي ( الاتحاد)

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ريادتها في تقديم رعاية عالمية المستوى لأفراد المجتمع في جميع التخصصات الطبية، وخاصة مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" من خلال توفير أحدث العلاجات التي أسهمت بصورة بارزة في ارتفاع نسبة شفاء المصابين في الأشهر الأخيرة باستخدام دواء "سوتروفيماب" (Sotrovimab- VIR-7831) أحدث علاج مضاد للفيروس في العالم.

وقال الدكتور أنور سلّام، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في شركة "صحة" :"تُمثل شركة صحة حجر الزاوية لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، ورائدة الاستجابة لتحديات جائحة كوفيد-19، ولذا فإننا مؤهلون لتقديم خدمات وأساليب علاجية حديثة لأفراد مجتمعنا، وتحت إشراف دائرة الصحة- أبوظبي، سارعنا لعلاج مرضى كوفيد-19بدواء "سوتروفيماب"بمجرد اعتماده للاستخدام الطارئ، حيث أثبت فعاليته وحقق المرضى بعد معالجتهم نتائج ممتازة خلال وقت قصير".

ومن جانبه قال المواطن سعيد سالم العامري الذي أصيب بالفيروس في وقت سابق من هذا العام أنه عانى من ارتفاع في درجة الحرارة وصداع في الرأس وآلام في الجسم أثناء حجره في المنزل بعد الإصابة، وتم نقله بسرعة إلى وحدة العناية الفائقة في مدينة الشيخ خليفة الطبية إحدى منشآت شبكة "صحة"، وبعد إجراء الفحوص اللازمة والصور وصف له الفريق الطبي العلاج بدواء "سوتروفيماب".

وبعد البدء بالعلاج بدأت درجة حرارته تنخفض وتحسنت حالته العامة بشكل ملحوظ، ليخرج من المستشفى خلال 3 أيام، وبعد خروجه، بدأت والدته وزوجته تعانيان من نفس الأعراض والآلام، وتمّ نقلهما إلى وحدة العناية الفائقة في مدينة الشيخ خليفة الطبية وعلاجهما بـ "سوتروفيماب". وكما كان الحال مع سعيد، تحسنت حالتهما وخرجتا من المستشفى متعافيتين تماماً بعد 4 أيام.

وتوجه العامري بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، لتجاوبها الاستثنائي مع الجائحة، وقال: "أسأل الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها وأن يديم عليهم الصحة والعافية والأمان. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى كامل الفريق الطبي في مدينة الشيخ خليفة الطبية على ما قدموه من رعاية فائقة أسهمت في شفائي وفي تعافي عائلتي بحمد الله".

أما المواطن علاوي صالح علي المنصوري فأكد أن توفير العلاج الجديد لمرضى "كوفيد-19"، أسهم بتحسن حالته الصحية بعد إصابته بالفيروس، والبدء بتناول دواء "سوتروفيماب"، إذ بعد بقائه لأيام معدودة في مدينة الشيخ خليفة الطبية تأكد شفاؤه وخرج من المستشفى بصحة وعافية.

وأثنى المنصوري على الرعاية الصحية المتميزة والمعاملة الإنسانية الرائعة التي تلقاها من جميع الإداريين والأطباء والممرضين في المستشفى.

أما مي صديق منصور، وهي مقيمة عربية والتي أصيبت أيضاً بكوفيد-19؛ فقد توجهت بالدعاء للّه عز وجل أن يديم الصحة والعافية على دولة الإمارات قيادة وشعباً، وأن يحفظها ويحفظ أهلها لما يقومون به وما يقدمونه لجميع المقيمين على أرض الإمارات، وقالت إنها تلقت الدواء لمدة أسبوع، وشفيت تماماً لتعود إلى ممارسة حياتها الطبيعية بحمد الله وتوفيقه.

كما أشادت بالجهود الكبيرة التي توفرها الكوادر الطبية والفنية والإدارية في شركة "صحة".

وفي الآونة الأخيرة، تمت الموافقة على استخدام عقار "سوتروفيماب" من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات بموجب تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ لعلاج المصابين بفيروس "كوفيد-19".

وقامت بتطوير العقار شركة "جي إس كيه" (GSK)، المؤسسة العالمية الرائدة في الرعاية الصحية، ذات السجل الحافل بإنتاج الأدوية واللقاحات ومنتجات الرعاية الصحية ذات الجودة العالية. ويساهم "سوتروفيماب" في تقليل عدد الحالات التي تتطلب دخول المستشفى لأكثر من 24 ساعة، ويحدّ من عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بنسبة تصل إلى 85% عند العلاج به خلال مرحلة مبكرة من الإصابة.