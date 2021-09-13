شرطة رأس الخيمة: استثمار في رأس المال البشري الوطني

رأس الخيمة (الاتحاد)

قال اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة: إن بنود الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين تعكس الحرص الشديد لقيادتنا الرشيدة على الاستثمار في رأس المال البشري الوطني، وتشجيع أبناء الدولة على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص الذي يعد جزءاً هاماً ومكملاً للعمل الحكومي، ضمن منظومة واحدة تسهم في دفع مسيرة البناء والتقدم الشامل. وأضاف أن ما يميز هذه الحزمة تركز اهتمامها على توفير المزيد من الرفاهية والعيش الرغيد والكريم لأبناء وبنات الدولة الذين يمثلون ركيزة العطاء والازدهار وحاملي راية المستقبل، من خلال توفير كافة أشكال الدعم المادي الذي يوفر لهم بيئة عمل مثالية في القطاع الخاص، ويشجعهم على الاستثمار في هذا القطاع وتحقيق نجاحات متنوعة تسير في خط متواز مع النجاحات التي تحققها وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية.

