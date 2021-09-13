عمار النعيمي يستقبل سفيري الجزائر وتونس

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم أمس، عبد الكريم طواهرية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة. وبحث سموه والسفير الجزائري خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأثنى السفير الجزائري على التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات كافة، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف الميادين.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو للشؤون الإدارية والمالية وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان، ويوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

كما استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم أمس، معز بن عبد الستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة. ورحب سموه بالسفير التونسي مؤكداً على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين وتبادل الأحاديث التي من شأنها تقوية تلك العلاقة بين الشعبين الشقيقين في العديد من القطاعات وسبل توطيدها. وأشاد السفير التونسي بمكانة وعمق العلاقات الثنائية، وبما تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية في الميادين كافة.

الحضور

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو للشؤون الإدارية والمالية، وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان، ويوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.