«موارد الشارقة» تقدم 1766 استشارة قانونية

الشارقة (الاتحاد)

كشفت دائرة الموارد البشرية بالشارقة عن تمكنها من تقديم 1766 استشارة قانونية وإلكترونية، واردة من جهات ودوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة وموظفيها والجمهور. منذ مطلع العام 2021م وحتى الربع الثالث منه، حول أنظمة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية المطبقة في حكومة الشارقة.

وأوضح هيثم القحطاني مدير إدارة أنظمة الموارد البشرية بالدائرة، أن فرق العمل المختصة بالدائرة تعاملت منذ العام 2015م وحتى الربع الثالث من العام الجاري 2021م مع (12366) استشارة قانونية. وحرصت على الرد على كافة الاستفسارات والأسئلة بشكل يومي سعياً لتثقيف جمهورها المعني بالآراء والمسائل القانونية وإجراءات العمل.