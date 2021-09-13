أمينة الطاير: الإمارات في قلب العالم

دبي(الاتحاد)

قالت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة، بمناسبة إطلاق حملة «الإمارات العالمية المتحدة»: «إننا حقيقةً ندعم ونساند إطلاق حملة الإمارات العالمية المتحدة، تزامناً مع الإعلان للحزمة الثانية من مشاريع الخمسين عبر فعاليات إعلامية متكاملة، كما نثمن الجهود المخلصة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، في طرح وإطلاق خطة إعلامية كبرى تسعى القيادة لإيصالها للعالم أجمع وتضع الإمارات في قلب العالم، حيث عبر هذه الحملة تكتب إمارات السلام وبمداد من ذهب خالص قصة ملهمة بجمع العالم في إكسبو استثنائي، باعتبار أن الإمارات أضحت دولة عالمية حصلت من اقتصادها وتنميتها الأسرع نمواً في العالم.

وهنا نقف وقفة إجلال واحترام وتقدير أمام مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفي هذا الحدث التاريخي: (دولة الإمارات جذورها عربية وانتماؤها خليجي.. ولكنها دولة عالمية في طموحاتها وتطلعاتها.. عالمية في تنافسيتها.. عالمية في ريادتها.. عالمية في سياساتها وانفتاحها على كل التجارب)، عبارات وطنية وحروف ذهبية تجسد أرفع القيم الإنسانية والحضارية.

إن إطلاق حملة الإمارات العالمية المتحدة خطوة حضارية وتاريخية تواكب الرحلة إلى الخمسين عاماً المقبلة.

واختتمت الشيخة أمينة الطاير تصريحها قائلة: إن إطلاق حملة الإمارات العالمية المتحدة تجسد انعكاساً حقيقياً للرؤية الثاقبة لدى القيادة الرشيدة وانطلاقة متجددة لمرحلة واعدة من التنمية الشاملة والتطور والنماء وتعزيز لنسيج الاستدامة لغد أكثر إشراقاً، إنها الإمارات عيون لا تنام من أجل مستقبل مبشر للأجيال القادمة، واستقطاب رواد المستقبل عبر تجمع نخبة من العقول الإماراتية الشابة والموهوبة، بوركت خطوات القيادة الإماراتية الوفية، وهي تستقبل الخمسينية الجديدة بأمل وتفاؤل وعزيمة إن شاء الله».