جامعة خليفة تطرح 4 برامج دكتوراه جديدة

أبوظبي (وام)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، طرح 4 برامج دكتوراه جديدة في كلية الآداب والعلوم ليرتفع العدد الإجمالي لبرامج الدكتوراه في الجامعة إلى 15 برنامجاً للعام الأكاديمي 2021 - 2022، الأمر الذي يساهم في توسيع تنمية رأس المال البشري في مجالات استراتيجية في الإمارات والمنطقة. ويعكس إطلاق البرامج الجديدة التزام جامعة خليفة بالمساهمة في تنمية رأس المال البشري تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي تهدف إلى تأسيس اقتصاد يتسم بالاستدامة والتنوع وتحقيق تحول فعال لقاعدة الإمارة الاقتصادية والوصول إلى تكامل عالمي. وستعمل هذه البرامج على تحضير الطلبة لسوق العمل في المستقبل وتسليحهم بالمعرفة التكنولوجية الجديدة والابتكارات وتطوير مهاراتهم لكي يصبحوا خبراء في تلك المجالات. وتقدم كلية الآداب والعلوم برامج الدكتوراه الأربعة الجديدة في تخصصات الكيمياء والفيزياء والرياضيات وعلوم الأرض. وتشمل تخصصات الدكتوراه الحالية في كلية الهندسة كلاً من هندسة الطيران والهندسة الطبية الحيوية والهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر والنظم الهندسية وهندسة المواد والهندسة الميكانيكية والهندسة النووية والهندسة البترولية وهندسة الروبوتات. وتماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، صُممت هذه البرامج بهدف تطوير كوادر مهنية تتمتع بمهارات متميزة في العلوم والهندسة، وقادرة على نقل التقنيات المتطورة إلى القطاعات ذات الأولوية في الصناعة والأعمال والحكومة.

ويتعين على الطلبة إتمام أطروحة تتضمن عملاً إبداعياً ومبنياً على الأبحاث ضمن مجالات الكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات أو علوم الأرض وبالإضافة إلى الدفاع عن الأطروحة، يجب أن تظهر نتيجة البحث قدرتها على جمع المعلومات وتحويلها إلى مصدر معرفي يمكن استخدامه من قبل الآخرين.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: تساهم برامج الدكتوراه والماجستير الجديدة في تعزيز ما توفره الجامعة في المجالات الأكاديمية والبحثية والمصممة خصيصاً لرفد مختلف القطاعات الاستراتيجية التي تدعم اقتصاد الدولة بالكفاءات المتميزة، كما نواصل تقييم احتياجات رأس المال البشري للدولة والمنطقة، بهدف تصميم برامج أكاديمية وبحثية لإعداد المهندسين والعلماء وخبراء الرعاية الصحية في المستقبل لمجابهة مختلف التحديات.