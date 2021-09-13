جامعة الإمارات تتعاون مع 3572 مؤسسة

العين (الاتحاد)

تواصل جامعة الإمارات العربية المتحدة تعزيز دورها الرائد في مجال البحث العلمي من خلال بناء نظام بحثي مستدام ومتكامل مع عدد من المؤسسات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية من خلال مشاريع بحثية.

ويهدف التعاون البحثي مع تلك المؤسسات والجهات إلى ترسيخ ودعم الاستراتيجيات والأولويات الوطنية، بحيث يساهم هذا التعاون في إيجاد حلول علمية لتحديات مجتمعية ملموسة. وقد حقق التعاون البحثي قفزات نوعية انعكست على جودة المخرجات البحثية وبالتالي السمعة الأكاديمية العالمية للجامعة. وقد قامت الجامعة بدعم التعاون البحثي من خلال بناء بنية تحتية بحثية تضم مختبرات علمية وأجهزة تساعد الباحثين على إجراء البحث العلمي وبجودة عالية.

وأكد الدكتور أحمد مراد - النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات- بأن الجامعة تضع التعاون البحثي ضمن الأولويات الاستراتيجية لمكتب النائب المشارك للبحث العلمي لتعزيز الريادة البحثية ضمن خطة طموحة تساعد الجامعة على تحقيق قفزات نوعية في التصنيفات العالمية.