منصور بن محمد لدى تفقده استعدادات الأمن والسلامة في مقر الفعاليات: أعلى مستويات السلامة لزوار وعارضي «إكسبو»

دبي (الاتحاد)

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، مقر «إكسبو 2020 دبي» للاطلاع على خطط وإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة، وتأكيد جاهزية جميع فرق العمل قبيل انطلاق الحدث العالمي المرتقب.

وحرص سموه، يرافقه أعضاء اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، على التوجه إلى مقر «إكسبو» على متن مترو دبي، انطلاقاً من محطة مترو جبل علي، حيث استمع إلى شرح من معالي مطر محمد الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حول مسار «إكسبو» الذي تم تشييده خصيصاً لخدمة زوار المعرض، ومن ثم خدمة المنطقة المحيطة بمقره، حيث وصلت تكلفة المسار إلى 11 مليار درهم، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 46 ألف راكب في الساعة للاتجاهين، في حين يخدم المشروع نحو 270 ألف نسمة من سكان المنطقة والعاملين فيها.

وكان في استقبال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لدى وصوله إلى مقر الحدث، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، حيث أطلعت سموه على المراحل الختامية من الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف دبي من مختلف أنحاء العالم.

وتوجه سموه ومرافقوه إلى مقر «إكسبو» إلى غرفة العمليات والتحكم، حيث اطلع على تفاصيل تدابير الأمن والسلامة التي أعدتها فرق العمل من مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات المعنية والتي رُوعي فيها توفير أقصى درجات الراحة والسلامة وأرفع مستويات السلامة والأمان لزوار المعرض، والعارضين والعاملين، وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية، تأكيداً على ريادة دبي وقدراتها المتميزة في استضافة وتنظيم الفعاليات العالمية الكبرى، حتى ضمن الأوقات الاستثنائية، لاسيما مع نجاح الإمارة خلال الأشهر الماضية في تنظيم فعاليات كبرى شهدت مشاركة عشرات الآلاف من العارضين والزوار ضمن أجواء آمنة للغاية.

وأكد سموه أن راحة وسلامة العارضين والزوار أولوية قصوى، وحرصت الأجهزة المعنية كافة على توفير شتى مقومات تحقيقها على أفضل وجه ممكن، مع دراسة كل التفاصيل الدقيقة، وتأكيد حشد كل الطاقات والإمكانات من أجل إخراج الحدث بالصورة التي تليق بمكانة الإمارات وسمعة دبي كمركز عالمي للمؤتمرات والمعارض، مشدداً على ضرورة مضاعفة فرق العمل المختلفة لجهودها قبيل وخلال المعرض وحتى ختامه، تأكيداً على التزام دبي الراسخ بأعلى معايير الجودة في تنظيم الفعاليات الكبرى.

خدمات صحية

وتفقّد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خيمة الفحص «كوفيد - 19» التابعة لهيئة دبي للصحة بدبي، حيث تعرف سموه على استعدادات «الهيئة» التي أنجزتها بالتعاون مع مجموعة من شركائها الاستراتيجيين، ومن بينها مستشفيات خاصة، مركزاً طبياً متخصصاً للطوارئ، إلى جانب 3 نقاط طبية رئيسة، ومراكز للفحص المخبري لـ «كوفيد - 19»، للراغبين في ذلك، تزامناً مع الانتهاء من شبكة التواصل والاتصال المتكاملة بين مختلف المنشآت الطبية التي ستتولى تأمين الحدث العالمي من الناحية الصحية.

تنقُّل آمن وسلس

استمع سمو رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي من معالي مطر الطاير إلى شرح حول استعدادات هيئة الطرق والمواصلات للحدث الكبير، والذي من المُتوقع أن يستقطب ملايين الزيارات على مدار فترة إقامته الممتدة إلى ستة أشهر كاملة اعتباراً من مطلع أكتوبر 2021، وما تم تنفيذه من مشاريع لخدمة زواره والمشاركين فيه، وكذلك سكان المنطقة المحيطة، كما تعرف سموه على آلية عمل مركز التحكم التابع للهيئة ضمن غرفة العمليات الرئيسية تأكيداً على جاهزية دبي لضمان الحركة، والتنقل الآمن من وإلى مقر المعرض بسهولة تامة. كما تعرّف سموه على خطة هيئة الطرق والمواصلات بدبي لخدمة زوار إكسبو من خلال وسائل النقل المختلفة التي ستشارك في نقل الزوار من وإلى مقره، وكذلك الإجراءات الوقائية المطبقة على متن كل منها وفقاً لما هو متبع حالياً من تدابير احترازية، كما اطلع سموه على تفاصيل الجاهزية التشغيلية لمترو دبي ضمن مسار إكسبو 2020 دبي، حيث من المتوقع أن يصل متوسط عدد مستخدمي المترو يومياً إلى حوالي نصف مليون راكب.

تأمين المقر

حول الاستعدادات الخاصة بتأمين مقر الحدث، استمع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح من معالي الفريق عبدالله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي، رئيس لجنة تأمين فعاليات «إكسبو 2020»، حول ما اتخذته شرطة دبي من تدابير ضمن خطة تأمين المقر، والأعداد الضخمة المتوقعة من الزوار الذين سيفدون إليه من داخل الدولة ومن المنطقة وشتى أنحاء العالم، مع تسخير أحدث التقنيات الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي في تأكيد أعلى درجات الأمان لجميع الموجودين في محيط الحدث، مع تخصيص ثلاثة قطاعات رئيسة لعمليات التأمين تشمل قطاع الدعم والإسناد، وقطاعي العمليات، والبحث الجنائي، من أجل ضمان أعلى مستويات الأمن للحدث العالمي الكبير بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية على المستويين المحلي والاتحادي.

كما اطلع سموه على استعدادات الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي حول الخطط الاستباقية والتدابير الوقائية، وما تم حشده من أفضل التجهيزات الفنية والتقنية وأكثرها كفاءة لضمان تكامل منظومة الأمن والسلامة في مختلف أنحاء المعرض الضخم المُقام على مساحة تناهز 4.38 كيلومتر مربع.

وقامت الإدارة بربط منشآت المعرض بنظام ذكي للمراقبة لضمان أعلى مستويات الحماية لجميع الموجودين من عارضين وزوار، وكذلك لبنيته التحتية، علاوة على تأمين الفعاليات المختلفة المقامة ضمن وعلى هامش أعمال الحدث الكبير. كما اطلع سموه على استعدادات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والتي أعدت بدورها أسطولاً من المركبات المجهزة المدعومة بكادر عالي الكفاءة من المسعفين، إضافة إلى مستشفى ميداني متنقل، حيث من المستهدف أن تكون فترة الاستجابة للبلاغات في «إكسبو» أربع دقائق كحد أقصى، من خلال 20 نقطة إسعافية تم توزيعها على مختلف جنبات المعرض مع ربطها بغرفة العمليات، وهيئة الصحة بدبي، والمستشفيات الخاصة لضمان أكفأ مستويات الاستجابة للحالات الطارئة.