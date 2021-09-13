مذكرة تفاهم بين «الخدمة الوطنية» و«الإمارات للخدمات الصحية»

أبوظبي (وام)

شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في شأن ملف المواطن الشامل «اكتمال البيانات إلكترونياً «الصحية، التعليمية، الجنائية» لمنتسبي ومرشحي الخدمة الوطنية والاحتياطية للفئة العمرية من (17 - 24) بنسبة 100 %». وقع مذكرة التفاهم عن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية العميد ركن عبيد علي المنصوري، بصفته مدير مديرية الإعلام والاتصال المؤسسي، ومن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إمارة دبي، الدكتور يوسف محمد السركال، بصفته المدير العام.

وأشاد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان بمذكرة التفاهم التي أبرمت بين الهيئة ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إمارة دبي، في مجال الفحص الطبي للمواطنين المشمولين بقانون الخدمة الوطنية انطلاقاً من الغرض العام لهذا والذي يتناول واحداً من أهم متطلبات وإجراءات التجنيد وهو الفحص الطبي لغايات الالتحاق بالبرنامج، مؤكداً ثقته الكبيرة بالإمكانيات العالية والخبرات التراكمية الواسعة والكوادر الطبية المتخصصة والمؤهلة التي تمتلكها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بما يضمن إجراء الفحوص الطبية المقررة للمجندين بسرعة وكفاءة وجودة عالية.

تعاون متعدد الاختصاصات

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن مذكرة التفاهم مع وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تمثل إطار تعاون متعدد الاختصاصات في منظومة العمل الحكومي المشترك والتكاملي وفقاً لأعلى مستويات الأداء وأفضل الممارسات الحكومية. كما تصب في صلب الرؤية الحكومية نحو تجسيد التعاون بين المؤسسات الوطنية بشكل مثالي، وترسيخ شراكة وطنية فاعلة تعزز من الإنتاجية. كما أكد الحرص على ضمان مستوى الجاهزية الصحية لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتسخير الإمكانات والطاقات لخدمة الوطن، كلٌ في مجاله، وفقاً لرؤية القيادة الحكيمة وبهدف ضمان تحقيق المستهدفات الوطنية وفق أفضل الآليات والوسائل، وترسيخ مبدأ تكامل العمل الحكومي. وثمّن معاليه الدور المتميز لهيئة الخدمة الوطنية في إعداد وتخريج نماذج ملهمة للعطاء والإخلاص والتضحية، والحرص على الوطن وصون مكتسباته وإنجازاته، من خلال ضمان كفاءة الملتحقين بالخدمة ليكونوا على أهبة الاستعداد في الحفاظ على سلامة وأمن واستقرار دولة وشعب الإمارات.