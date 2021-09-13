بحث التعاون بين «الطوارئ والأزمات» و«الإمارات للفضاء»

أبوظبي (وام)

عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووكالة الإمارات للفضاء، جلسة نقاشية عن مشروع مسبار الأمل ومستجداته، وتم بحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين. حضر الجلسة عبيد راشد الحصان الشامسي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعدد من موظفي الجانبين. جرى خلال الجلسة النقاشية استعراض مكتسبات مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، ودوره في دعم المجتمع العلمي بمجال الفضاء، وتجسيده لكفاءة الدولة في تنفيذ مشاريعها الوطنية على الوجه الأكمل رغم تحديات جائحة «كوفيد - 19». وأكد عبيد راشد الحصان الشامسي أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين، بما يسهم في إبراز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها الوطنية رغم تحديات جائحة «كوفيد - 19». وأشار إلى أن فريق مشروع مسبار الأمل سطر إنجازاً بارزاً لدولة الإمارات بنجاحه في تحقيق أهداف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وذلك رغم تحديات الجائحة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الدولة ومؤسساتها على المضي قدماً في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية رغم هذا التحدي العالمي، كما جسد التعاون المثمر بين الهيئة وقطاع الفضاء من أجل ضمان نجاح هذا المشروع على الوجه الأكمل. وأضاف «إن اللامستحيل بات منهاج عمل وأسلوب حياة في دولة الإمارات»، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع وكالة الإمارات للفضاء من أجل دعم منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث في مجال علوم الفضاء. وقدم عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، عرضاً عن مستجدات المشروع، وعبر عن تقديره للدور المهم والفاعل الذي تقوم به الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ودعمها لمشروع مسبار الأمل خلال جميع مراحل تنفيذه من أجل تجاوز تحديات «كوفيد - 19»، وهو ما أثمر تحقيق هذا الإنجاز البارز لدولة الإمارات في قطاع الفضاء. وأكد أيضاً أهمية التعاون المشترك بين «الهيئة» وقطاع الفضاء، ودوره في توفير منظومة متكاملة للطوارئ والأزمات في علوم الفضاء، وتعزيز إنجازات الدولة.