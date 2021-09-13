البواردي والظاهري يبحثان التعاون الدفاعي مع نائب وزير الدفاع الوطني الكوري

أبوظبي (وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بارك جيه مين، نائب وزير الدفاع الوطني الكوري الذي يزور البلاد حالياً والوفد المرافق له، وذلك بحضور مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة. ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بنائب وزير الدفاع الكوري، وأكد خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية مع جمهورية كوريا الجنوبية المرتكزة على أساس متين من التعاون المتبادل بين البلدين. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، والسعي إلى تحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة في مختلف المجالات، خاصة في المجال العسكري والدفاعي، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مطر الظاهري خلال استقباله نائب وزير الدفاع الوطني الكوري

وعقد مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، اجتماعاً مع نظيره الكوري بارك جيه مين، والذي أكد بدوره أهمية وعمق العلاقة والشراكة المتميزة مع وزارة الدفاع الإماراتية ونظيرتها الكورية، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم مصالح الجانبين. وأكد الظاهري أهمية هذه الاجتماعات الدورية، مثمناً تطور العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية خلال العقود الماضية. وشدد على ضرورة استمرار الشراكة الاستراتيجية التي تعكس مدى التطور الإيجابي والنوعي، ورغبة كلا البلدين في تطوير التعاون الدفاعي، بالإضافة إلى رفع القدرات في مختلف المجالات التخصصية الأخرى، بما يعود بالنفع على المصالح المشتركة للبلدين.