أصدرته «التغير المناخي والبيئة».. قرار لتعزيز سلامة المنتج الزراعي المحلي

دبي (الاتحاد)

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً وزارياً بشأن تعزيز سلامة المنتج الزراعي المحلي، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز أمن واستدامة الغذاء.

ويأتي القرار كخطوة جديدة تضاف إلى حزمة واسعة من الإجراءات التي طبقتها الوزارة بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين من السلطات المحلية، وتضم اعتماد تشريعات، مثل قانون سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية، ومبادرات تطوير الوزارة لكفاءة عمل مراكز الفحص والحجر التابعة لها في منافذ الدولة عبر تعزيز كادرها الفني، وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية.

ويهدف القرار إلى تعزيز سلامة المنتج الزراعي المحلي وفقاً للتشريعات السارية، وخصوصاً متطلبات المواصفة القياسية الإماراتية UAE.S MRL 1 2019 بشأن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية وتحديثاتها.

ويشمل نطاق تطبيق القرار المزارع المحلية، وأسواق الخضار والفواكه ومنافذ البيع ومحال بيع التجزئة، والمنشآت الصناعية الغذائية أو التحويلية لإنتاج المواد الغذائية.

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن الوزارة، عملت خلال الفترة الماضية على تطبيق باقة متكاملة من الإجراءات شملت اعتماد تشريعات داعمة لأمن الغذاء، ومنها قانون سلامة الغذاء، كما عززت كفاءة مراكز الفحص والحجر في منافذ الدولة لضمان سلامة إرساليات الغذاء الواردة للدولة عبر زيادة الكادر الفني المؤهل».

وأضاف معاليه: «وضماناً لسلامة المنتج الزراعي المحلي، أصدرت الوزارة قراراً وزارياً يحدد اشتراطات ومتطلبات والتزامات استخدام المبيدات ومستوى المتبقيات الخاصة بها»، مشيراً إلى أن القرار سيساهم بشكل كبيرٍ في تعزيز تنافسية المنتج الزراعي المحلي، وزيادة ثقة المستهلكين في السوق المحلي فيه وإقبالهم عليه.

وتتولى بموجب القرار السلطات المحلية المختصة عمليات فحص المنتج الزراعي المحلي والتأكد من سلامته. وبين القرار أن تطبيق الجزاءات على المخالفات المرتكبة لما حددته بنوده يتم وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية والقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2020 بشان المبيدات والقرارات المنفذة له.

وحظر القرار تداول الباعة المتجولين والوسطاء للمنتج الزراعي، ما لم يصدر تصريح لهم بذلك.