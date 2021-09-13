12 شرطاً لحفظ الأغذية المبردة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

دعت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة البقالات والسوبرماركت والمنافذ الكبرى والأهالي، إلى حفظ الأغذية المبردة وفق درجات الحرارة المناسبة، وذلك للحفاظ على سلامة الأغذية.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في الدائرة: إن البرادات التي تحتوي على مختلف الأطعمة والأغذية المبردة الموجودة، سواء في المنشآت المختلفة وحتى في المنازل، تتطلب اشتراطات صحية تحافظ على جودتها لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي. وذكرت أن هناك ما يقارب 12شرطاً للحفظ السليم للأغذية المبردة، الشرط الأول في عدم إطفاء الثلاجات خلال الفترة المسائية للحفاظ على درجة حرارة البرادات أقل من 5 درجة مئوية.

وأضافت: ويتمثل الشرط الثاني في التأكد من أن أبواب الثلاجات محكمة الإغلاق طوال الوقت لضمان الحفاظ على درجة البرودة داخلها، والثالث في تقليل عدد مرات فتح الثلاجات. وذكرت أن الشرط الرابع هو حفظ الطعام في الثلاجة تحت درجة 5 درجة مئوية، لحفظ الطعام من تكاثر البكتيريا.

وأشارت إلى أن الشرط الخامس هو دوام حفظ الأطعمة بأنواعها في درجات منخفضة نسبياً طوال الوقت.

وذكرت أن الشرط السادس، يجب تخزين الأطعمة عالية الخطورة والأطعمة سريعة التلف والأطعمة المطبوخة في الثلاجة خلال أقل من ساعتين. وأشارت إلى أن الشرط السابع يجب وضع اللحوم النيئة في أسفل الثلاجة لتجنب تساقط السوائل عليها منها على الأطعمة الأخرى. وأضافت: الشرط الثامن وضع الأغذية الجاهزة للأكل في الرفوف العلوية، ووضع الحليب ومشتقاته في أعلى رف في الثلاجة، وحفظ البيض في الثلاجة وليس خارجها حتى لا تتكاثر فيه الميكروبات. وأكدت الطنيجي في الشرط التاسع الحرص على تغطية جميع الأغذية في الثلاجة حتى لا تفقد جودتها وتجف، والعاشر في تجنب وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة؛ لأنها ستؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها، مما يؤثر على برودتها، والشرط الحادي عشر في عدم تكديس الثلاجة بالمواد الغذائية لكي تحافظ على برودتها.

وأضافت: والشرط الثاني عشر، التأكد من درجة برودة الثلاجة من وقت لآخر باستخدام الترمومتر الخاص بها.