60 طن مساعدات للشعب الأفغاني

دبي (الاتحاد)

استكمالاً لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واصلت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية أعمالها الإنسانية لتوفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للشعب الأفغاني، بالتعاون مع الجناح الجوي بدبي، حيث تم إرسال 4 طائرات نقلت 60 طناً من المواد الغذائية إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول.

صرح بذلك إبراهيم بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، الذي أضاف أن الجسر الجوي الإنساني الذي أقامته المؤسسة يأتي تتويجاً للتنسيق القائم بين المؤسسة والجناح الجوي بدبي في العمل الإغاثي والإنساني لتقديم المساعدات العاجلة، واستمرارها للشعب الأفغاني لتجاوز الأزمة الراهنة، وتخفيف المعاناة عنهم.

وذكر بوملحة أن كمية المواد التي نقلتها الطائرات حتى الآن بلغت 60 طناً من المواد الغذائية الأساسية، حيث يعاني الشعب الأفغاني من شح فيها، مؤكداً في الوقت ذاته الجسر مستمر لنقل كميات أخرى من المواد الغذائية والطبية الضرورية التي وفرتها المؤسسة، وتوجد في مخازنها الآن تمهيداً لنقلها إلى العاصمة الأفغانية كابول.

وأعرب عدد من المسؤولين من الجانب الأفغاني عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجهود الإمارات الإنسانية والمساعدات المقدمة للشعب الأفغاني، مؤكدين أهمية هذه المساعدات في الوقت الراهن لتجاوز الأزمة التي تجتاح أفغانستان حالياً.

مشاريع متنوعة

الجدير بالذكر أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية لديها العديد من المشاريع الإنسانية والخيرية في أفغانستان، حيث شيدت قرية محمد بن راشد للمعاقين المكونة من 200 منزل وأربعة مساجد ومدرستين ومركز تسوق وعيادة صحية ومركز تدريب مهني، ضمن إطار خطة إعادة إعمار أفغانستان التي انتهجتها المؤسسة، وكذلك أنشأت المؤسسة دار زايد للأيتام في ولاية قندهار التي تم اعتمادها مدرسة ثانوية تحتوي على 7 فصول دراسية وسكن للطلاب مع المرافق ومسجد وصالة لتدريب الأيتام على صناعة السجاد.