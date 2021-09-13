إطلاق صندوق فاطمة بنت هزاع للمنح الدراسية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الشيخة فاطمة بنت هزاع، «صندوق فاطمة بنت هزاع للمنح الدراسية، والذي يهدف إلى تمكين المرأة الإماراتية في التعليم العالي، بالشراكة مع جامعة «باريس الثانية- بانتيون أساس».

ويقوم البرنامج حالياً بتوفير المنح الدراسية لعشر فتيات إماراتيات بارزات، من تخصصات مهنية متنوعة، مثل التعليم، والمصارف، والاقتصاد، والطاقة، والعلاقات الدولية، من أجل الحصول على التعليم العالي، في قانون الأعمال الدولي بجامعة «باريس الثانية- بانتيون أساس».

وعبّرت الشيخة فاطمة بنت هزاع، عن الرؤية التي تقف وراء هذه الفرصة القيمة، وقالت: «لطالما أن التعليم ركيزة أساسية في قوة أمتنا ونموها، كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من أشد المؤيدين للتعليم وتمكين المرأة، ومع احتفالنا بالعام الخمسين في دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة، فإننا مدينون برؤية والدنا المؤسس لمواصلة الاستثمار في مواهبنا النسائية، في السعي للحصول على التعليم، والعمل على تطوير واستدامة اقتصاد قائم على المعرفة».

ويهدف صندوق المنح الدراسية إلى تشجيع المرأة الإماراتية، على مواصلة رحلتها في التعليم العالي، والتفوق في إنجازاتها الأكاديمية، وتركز معايير اختيار المستفيدين من صندوق المنح الدراسية على الابتكار والتميز الأكاديمي، مع الحفاظ على الشمولية لتشمل النساء الإماراتيات من مختلف الخلفيات التعليمية وخبرات العمل.

وتستفيد الطالبات المقبولات في صندوق فاطمة بنت هزاع للمنح الدراسية من الخبرة الرائدة لجامعة السوربون-أساس منذ القرن الثالث عشر، لفهم قوانين التقنيات في المستقبل بدرجة أكبر، وأن يتم تزويدهن بأرقى المعارف، حتى يصبحن ضمن قادة الغد.

جيوم ليت

وعن الشراكة مع الشيخة فاطمة بنت هزاع، أشار البروفيسور جيوم ليت رئيس جامعة باريس الثانية- بانتيون إلى أن الرؤية المشتركة والأهداف الاستراتيجية، تهدف إلى توفير الوصول للمعرفة المتميزة.

وأكد جيوم ليت أنه يشعر بالامتنان والتقدير الكبير للدعم الكريم الذي قدمته الشيخة فاطمة بنت هزاع إلى القادة الشباب الصاعدين، بدعم تعليم عشرة من ألمع العقول الشابة، من خلال صندوق الشيخة فاطمة بنت هزاع، لتمكين المرأة الإماراتية في التعليم، بالوصول إلى أعلى مستويات التعليم، لعشر من أفضل وألمع الفتيات في الإمارات، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر «مصدر فخر»، وقال: «أثبتت الإمارات وقيادتها مراراً وتكراراً، مدى أهمية التعليم والتعلم في بناء دولة مستدامة والتقدم المطرد للدولة، وهي تستعد لبداية مرحلة متميزة في الخمسين عاماً المقبلة». وأضاف جيوم ليت أن «التثقيف» هو أفضل هدية على الإطلاق، وقال: «نحن ممتنون للغاية للشيخة فاطمة بنت هزاع على دعمها السخي».

سما الطنيجي

من ناحية أخرى، أبدت المشاركات اللاتي حصلن على منحة الشيخة فاطمة بنت هزاع لتمكين المرأة الإماراتية، كامل التقدير لهذه الفرصة، وقالت سما الطنيجي، إحدى الطالبات التي حصلت على المنحة: «يقدم البرنامج مزيجاً من الوحدات الأكاديمية والعملية التي تعمل بصورة جيدة، لأي شخص يتطلع إلى التعليم العالي، إنه يوفر المعرفة والخبرة معاً، مما يضمن أن جميع الطلاب، قادرون على تطبيق جميع الدروس المستفادة علي الفور، لأنها مليئة بالمحتوى والمعلومات، ويتم تقديمها بفعالية وبصورة صحيحة مع المجموعة المناسبة من المعلمين، وأنا سعيدة وممتنة للغاية، لأنني تمكنت من الانضمام إلى هذه المجموعة المتميزة».

فاطمة الحمادي

وقالت فاطمة الحمادي: «يسعدني تلقي منحة دراسية للمرة الأولى في حياتي، وسعيدة للغاية لذلك، وبرنامج «LLM» كان مناسباً بالنسبة لي، وجاء في توقيته رغم أزمة «الكوفيد»، والجمع بين النظرية والتطبيق في التدريس، بالإضافة إلى الخبرة المحلية والدولية في تقديم البرنامج، جعل البرنامج فريداً من نوعه، وبالتالي فإنني سعيدة بأن أكون جزءاً منه».

أدوار قيادية

تعد الشيخة فاطمة بنت هزاع راعية للثقافة والتعليم، وتشارك بفعالية في المبادرات التي تقدم في الفنون والأدب، وأشكال التعبير الثقافي المختلفة التي تنبع من احتياجات اليافعين والشباب الثقافية وتخاطبهم.

وتواصل من خلال أدوارها القيادية المختلفة، وكذلك مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية في الانطلاق في رحلة مستمرة لزيادة الوعي الثقافي وتثقيف الشباب الإماراتي والمساهمة الإيجابية في التأثير الاجتماعي. وهي مؤسسة ورئيسة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، ورئيسة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي فتيات أبوظبي والعين.