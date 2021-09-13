«تريندز»: «كفاءات» مبادرة تدعم شباب الباحثين

أبوظبي (الاتخاد)

أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات مبادرة جديدة تحت عنوان «كفاءات تريندز البحثية»، تهدف إلى استقطاب ودعم الباحثين الشباب والشابات الإماراتيين.

وتسعى المبادرة المبتكرة، التي أطلقها «مجلس تريندز لشباب البحث العلمي»، إلى دعم الباحثين الشباب الإماراتيين بمجموعة كبيرة من البرامج التدريبية العالمية التي تنظمها إدارة التدريب في «تريندز»، ويشرف عليها باحثون يمتلكون خبرات عالمية وقدرات علمية ومعرفية. وقال الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»: إن مبادرة «كفاءات تريندز البحثية» تأتي تماشياً مع «مشاريع الخمسين» التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للشباب المواطنين، موضحاً أن هذه المبادرة الاستباقية المبتكرة تهدف إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.

وأشار العلي إلى أن «كفاءات تريندز البحثية» هو برنامج تدريبي موسّع وعالمي يأخذ على عاتقه إعداد جيل من الكفاءات والكوادر الإماراتية الشابة في مجال البحث العلمي، قادر على المنافسة والتحدي واستغلال الفرص وقهر التحديات وتجاوز العقبات. وأكد أن المبادرة الجديدة تعمل أيضاً على اكتشاف المواهب الشابة في مجال البحث العلمي، وتقديم سبل الدعم اللازم كافة لهم من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والجلسات الحوارية والنقاشية التفاعلية، التي تسهم بدورها في تبني رؤاهم العلمية ووجهات نظرهم البحثية والمعرفية، وفتح آفاق رحبة أمام عقولهم النيرة لاستشراف المستقبل والمشاركة الفاعلة في صنعه. وأوضحت اليازية الحوسني رئيسة «مجلس تريندز لشباب البحث العلمي»، أن المجلس يسعى جاهداً للتواصل البنّاء والمثمر مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية لاستقطاب المواهب والكفاءات الإماراتية الشابة، إضافة إلى بناء جسور التواصل والتعاون معهم.