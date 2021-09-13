«ميدام» 23 سبتمبر في دبي

دبي (وام)

تستضيف دبي مؤتمر الأمراض الجلدية وطب التجميل السادس «ميدام 2021» تحت رعاية جائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية، خلال الفترة من 23 إلى 25 من شهر سبتمبر الجاري بحضور 1500 طبيب من 41 دولة حول العالم، بدعم من هيئة الصحة بدبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة بأبوظبي.

ويشارك في المؤتمر 164 محاضراً إقليمياً ودولياً، بينهم متحدثون من منظمة الصحة العالمية، ويضم 6 برامج علمية متوازية وعيادة مرخصة من قبل الجهات الصحية بدبي ستجرى فيها عمليات الحقن، وعدد من الإجراءات التجميلية يومياً طيلة أيام المؤتمر، بمعدل 6 ورش عمل.