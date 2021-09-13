انطلاق اجتماع لجنة أمن المواصلات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وبالتعاون والتنسيق بين إدارة أمن المواصلات، وهيئة الطرق والمواصلات والاتحاد العالمي للمواصلات العامة، عقد أمس عن بُعد الاجتماع الأول للجنة أمن المواصلات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي صاحبته ندوة متخصصة شارك فيها عددٌ من الخبراء العالميين والإقليميين.

وحضر الاجتماع والندوة عدد كبير من المسؤولين من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالمواصلات العامة والنقل في كل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت وقطر والبحرين وعُمان، إلى جانب مشاركين من الجزائر والمغرب ومصر والأردن، بالإضافة إلى عددٍ من الخبراء والمهتمين عالمياً، إلى جانب الكوادر الأمنية المحلية والإقليمية والإعلاميين.

ووجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم كلمة أكد خلالها الأهمية الكبرى للملتقى الذي يأتي بالتزامن مع استعدادات الإمارة للحدث العالمي «إكسبو دبي 2020م»، وقال: «أي فعالية مهما كان حجمها، فإن نجاحها مرتبط بنجاح أمن النقل والمواصلات فيها، أولاً لأنها قناة لوصول المشاركين والزائرين والوفود والضيوف للحدث، ووسيلة للتنقل بين أرجائها، فأمن هذه القنوات وسلامتها من أمن الفعالية نفسها ونجاحها، لذلك يقع على عاتق اللجنة الأمنية الوقوف عند أهم التحديات والبحث عن الحلول لها، ورفع التوصيات التي من شأنها ان تساهم في تطوير الأعمال ومهام القطاع للأفضل، وتعزز جاهزيتها لتحديات المرحلة الحالية والمقبلة».

وأشار معاليه لإطلاق أول برنامج دبلوم لأمن المواصلات، وانتسب له 35 متدرباً من 12 دولة من المختصين في تأمين قطاع النقل والمواصلات، مما سيكون له بالغ الأثر في تأهيل وتطوير الكوادر الأمنية في قطاع النقل والمواصلات في المنطقة.

وختم معاليه قائلاً: «يسرني أن أعبر عن مدى اعتزازي بما أعلنته حكومة الإمارات بشأن الرؤية التي أعلن عنها مؤخراً للخمسين عاماً المقبلة، والتي تتمثل في إحداث نقلة نوعية في المجال الصناعي، بل إن عام الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة سيكون، بإذن الله، عام التخطيط للقفزات الكبيرة لمستقبل الإمارات، ولا شك في أن النقل والمواصلات سيكون واحداً من الجوانب التي تشملها الخطة الطموحة».

من جانبه، ألقى العميد عبيد الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات، ورئيس لجنة أمن المواصلات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رحب فيها بالمشاركين مؤكداً التزام إدارة أمن المواصلات بتعزيز الأمن والأمان في إمارة دبي منذ تأسيسها، وذلك من خلال تطوير آليات العمل فيها، واستخدام أحدث الأنظمة في مجالات التأمين واستقطاب الكفاءات التي من شأنها أن تساهم في رفع كفاءة العمل في الإدارة.

بدوره، أشار محمد عبيد الملا، رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تمتد على 14 دولة وبعدد سكان يقارب 400 مليون نسمة يسكن نسبة كبيرة منهم في المناطق الحضرية.