14% ارتفاعاً في حجم المعاملات في محاكم رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

كشفت دائرة محاكم رأس الخيمة عن تقرير نتائج الأداء النصف سنوية لعام 2021م، للمعاملات التي أنجزتها للمواطنين والمقيمين من مختلف أطياف المجتمع في الإمارة، حيث أظهر التقرير نتائج إيجابية تُبين ارتفاعاً ملحوظاً في حجم أعداد المعاملات المقدّمة لجمهور المتعاملين، للنصف الأول من العام الحالي، بلغت فيه نسبة النمو 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2020م.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن الدائرة سجّلت ارتفاعاً لافتاً في إجمالي عدد الخدمات المقدمة عبر مراكز الخدمة والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، وصلت إلى 60.250 خدمة، بينما بلغت في الفترة نفسها من العام الماضي 52.988 خدمة، أي بواقع ارتفاع 7.262 خدمة، مبيناً أن الدائرة تنجز معاملات متعامليها عبر ثلاثة طرق، وهي مراكز الخدمة والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، وتوزع عدد المعاملات المقدمة كالآتي عبر مقر المحاكم ومراكز الخدمة بالحضور الشخصي 22.399 معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات المقدمة إلكترونياً «عن بُعد» 37.224 معاملة، و627 معاملة ذكية عبر التطبيق الذكي mRAK.

وأشار الخاطري إلى أن إدارة الخدمات القضائية كان لها النصيب الأكبر في إنجاز المعاملات التي وصل عددها 38.624 معاملة، تليها إدارة الكاتب العدل وبلغ عددها 13.412 معاملة، فيما أنجزت إدارة الخدمات المجتمعية 8.214 معاملة. وأكد رئيس دائرة المحاكم أن ارتفاع حجم المعاملات لهذا العام يرجع إلى حرص الدائرة الدائم والمتواصل لتسهيل وتيسير تقديم الخدمات بمختلف الطرق والوسائل المتاحة، دون توقف في تقديمها، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتبعتها المحاكم للحفاظ على سلامة وصحة موظفيها ومتعامليها من خلال توظيف التقنيات الحديثة في إنجاز المعاملات «عن بُعد».

وأضاف: وكذلك إطلاق خدمة «أمورك سهالات» للرد على الاستفسارات، وتقديم الخدمات عبر «الواتساب»، ساهمت بشكل كبير في سرعة تقديم الخدمة، ووصول المتعامل إلى خدمات المحاكم من أي مكان وفي أي وقت.