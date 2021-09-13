تعهدت دولة الإمارات بتنفيذ مشاريع إنسانية مباشرة في أفغانستان بقيمة 184 مليون درهم (50 مليون دولار أميركي). جاء هذا التعهّد خلال مشاركة معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، في الاجتماع الوزاري لدعم الوضع الإنساني في أفغانستان، والذي ترأسه معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. وأكد معالي الصايغ التزام دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق، حيث تتابع دولة الإمارات الوضع في أفغانستان وتواصل دعمها للجهود الدولية الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للشعب الأفغاني. كما صرح معاليه بأن دولة الإمارات لطالما قدمت يد العون والمساعدة لأفغانستان، وكجزء من التزام راسخ تجاه شعب أفغانستان، قدمت أكثر من 6.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار أميركي) مساعدات خلال السنوات الماضية، تركزت بشكل أساسي على توفير الغذاء، والخدمات الصحية، والمياه، والصرف الصحي، والإسكان، والتعليم، مع التركيز بشكل خاص على النساء والأطفال. ومنذ بداية شهر سبتمبر الحالي، تم تقديم أكثر من 285 طناً من المواد الغذائية والطبية العاجلة عبر تدشين جسر جوي إنساني شهد حتى اليوم تسيير 12 طائرة لتلبية احتياجات الأسر الأفغانية في ظل الأوضاع الراهنة. كما قامت دولة الإمارات، خلال الشهر الماضي، بإجلاء أكثر من 40 ألف شخص من الأفغان والرعايا الأجانب، إذ تستضيف مدينة الإمارات الإنسانية حالياً آلاف العائلات الأفغانية مؤقتاً إلى أن تنتقل إلى وجهاتها النهائية. الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت إلى أفغانستان، اليوم الاثنين، طائرة تحمل على متنها 30 طناً من المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية.