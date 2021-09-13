دبي (الاتحاد) عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية إطلاق النسخة الثالثة من «الألعاب الحكومية»، خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2021، تأكيداً على مكانة دبي وقدراتها على التعامل بكل كفاءة مع الوضع الاستثنائي العالمي الراهن، حرصها الكبير على استئناف الأنشطة الرياضية وكذلك تشجيع أفراد المجتمع على ممارستها.
وبنسخة استثنائية تعدّ الأولى من نوعها، تضيف الألعاب الحكومية فئة جديدة لتحدي المجتمع إلى جانب فئة الجهات الحكومية، إذ ستفتح لأول مرة المجال أمام مختلف الفئات المجتمعية من المواطنين والمقيمين في عموم دولة الإمارات للمشاركة في الألعاب، تعزيزاً لمفهوم العمل الجماعي وبث الروح الإيجابية والتناغم المجتمعي، بالإضافة إلى إثراء روح المنافسة والتحدي بين الفرق.
وبهذه المناسبة، قال مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية: «بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نعلن إطلاق النسخة الثالثة من الألعاب الحكومية خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر المقبل، ويسعدنا طرح تحدٍ خاصٍ لأفراد المجتمع كفئة جديدة تسمح بمشاركة عامة الناس من كافة أنحاء الدولة، وذلك بناء على ما لمسناه من رغبة الجمهور خلال الدورتين السابقتين، حيث بينت الاستفتاءات تطلع الجمهور للمشاركة في التحديات، الأمر الذي من شأنه زيادة روح الحماس وتحفيز المنافسة وزيادة المشاركة من مختلف فئات المجتمع»