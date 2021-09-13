استئناف تشغيل خط حافلات/E101/ بين دبي وأبوظبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن استئناف تشغيل خدمة حافلات الخط/E101/ بين إمارتي دبي وأبوظبي، وهو أحد خطوط الحافلات العاملة عبر المدن، بالتعاون والتنسيق مع دائرة النقل في أبوظبي لنقل الركاب بين الإمارتين.

وقال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: إن الخط E101 ينطلق من محطة حافلات ابن بطوطة في دبي ليصل إلى محطة حافلات أبوظبي المركزية في إمارة أبوظبي، موضحاً أن الخط يلعب دوراً مهماً ومحورياً في تكامل النقل الجماعي بين الإمارتين، مما يجعل تنقل الركاب سهلاً وسريعاً.

وأكّد أن الهيئة تشدّد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتطلب من جميع ركاب الحافلات العامة داخل إمارة دبي وركاب الحافلات عبر المدن الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة ومنها التباعد الشخصي والحرص على ارتداء الكمامات لتجنب انتشار الفيروس، للحفاظ على الصحة العامة لأفراد المجتمع في الدولة.. وقال إنه يتوجّب على الركاب أن يتّبعوا الإجراءات الاحترازية الخاصة بإمارة أبوظبي.