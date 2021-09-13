«الصحة» تعلن تقديم 55408 جرعات من لقاح «كوفيد - 19» خلال ال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 55408 جرعات من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 18.997.951 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 192.08 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد - 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد - 19».