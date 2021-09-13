شراكة بين «حمدان بن محمد للتصوير» و«دبي سفاري»

دبي (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن توقيع عقد شراكةٍ استراتيجية مع «دبي سفاري بارك»، لفتح آفاقٍ جديدةٍ أمام عشاق تصوير الطبيعة ومحاكاة بيئة الحياة البرية والاحتكاك المباشر مع مجموعةٍ متنوّعة من الحيوانات المفترسة والأليفة وأيضاً النادرة.وقال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، في تصريحه خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد أمس في دبي سفاري بارك: متحمّسون لهذا النوع من الشراكات التي تمنح مجتمعات المصورين المحترفين وجمهور الهواة، فرصاً مباشرة لاختبار مشاعرهم ومهاراتهم وخوص تجارب جديدة ومثيرة دون الاضطرار للسفر لخارج الدولة. «دبي سفاري بارك» مَعلَم ترفيهي فريد من نوعه من حيث نوعية التشويق والمغامرة والاستكشاف التي يشعر بها عموم الزوّار، لكن بما يخص المصورين المغرمين بالطبيعة والحياة البرية، هناك أيضاً باقاتٍ من الأخبار السعيدة التي ستتوالى تباعاً.

مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، «أحمد الزرعوني، أشار إلى حرص بلدية دبي على إثراء الإمارة بالوجهات السياحية الاستثنائية والفريدة، حيث عزَّزت «دبي سفاري بارك» التابعة للبلدية من المكانة المتفرّدة التي تحتلها إمارة دبي في مجال السياحة، وكذلك في تعزيز استراتيجيات رعاية الحيوانات والحفاظ عليها والتي أُنشئت بموجبها «دبي سفاري بارك». ويأتي ذلك من خلال تعريف الزوار على أنواع عديدة ومختلفة من الحيوانات، وتسمح المناطق المتخصّصة والمعارض المفتوحة من الاقتراب والتفاعل بشكل مباشر مع مجموعة من الكائنات الفريدة والغريبة والنادرة في العالم والتي تتواجد في «دبي سفاري بارك».