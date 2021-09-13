حاكم عجمان يصدر قراراً بتعيين يوسف النعيمي مديراً عاماً لدائرة التشريفات والضيافة

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، اليوم، قراراً بتعيين مدير عام لدائرة التشريفات والضيافة في إمارة عجمان. ونص القرار الأميري على تعيين سعادة يوسف محمد علي محمد النعيمي مديراً عاماً لدائرة التشريفات والضيافة في إمارة عجمان ليكون مسؤولاً أمام حاكم الإمارة وولي العهد عن مباشرته لصلاحياته وممارسته اختصاصاته المحددة له. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويعمم على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه.