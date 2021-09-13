«نيويورك أبوظبي» تحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيس الجامعة

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن سلسلة من الفعاليات الافتراضية يومي 21 و22 من سبتمبر الجاري، احتفاءً بالذكرى العاشرة على تأسيسها.

وقد تأسست الجامعة بالشراكة بين جامعة نيويورك وإمارة أبوظبي، استجابة لضرورة تطوير نموذج جديد للتعليم العالي، كفيل بتجهيز الجيل الناشئ من القادة للعمل من خلال تجاوز الاختلافات ومواجهة التحديات التي يحملها المستقبل. وتمثّل جامعة نيويورك أبوظبي اليوم أهم ما يوفره نظام التعليم الأميركي في مجال الفنون والعلوم في بيئة تتميّز بتعدد الثقافات التي تمكّن الطلاب من تقبّل منظور الآخر للوصول إلى التفاهم المشترك وتحقيق أهداف الإنسانية.

تتضمّن الفعاليات الافتراضية سلسلة من الحوارات التي تتناول عدداً من المواضيع ومنها تأسيس الجامعة ومساهماتها في مواجهة التحديات التي تواجه البشرية كانتشار وباء كوفيد-19 وتأثيرات تغيّر المناخ، كما سيشارك في الجلسات بعض من الأساتذة والطلاب والخريجين من جامعة نيويورك أبوظبي وجامعة نيويورك، بالإضافة إلى نخبة من الضيوف، من بينهم الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند وعدد من الوزراء والسفراء.

كما تشهد هذه المناسبة العرض الأول للفيلم الوثائقي «هذه جامعة نيويورك أبوظبي»، من إخراج مخرج الأفلام الوثائقية المرموق أنتوني غيفين الذي سبق وأن أشرف على تدريس عدد من الدورات في جامعة نيويورك أبوظبي في مجال السرد الأدبي، وقد حاز هذا المخرج أكثر من خمسين جائزة عالمية في مجال الأفلام، منها جائزة الأكاديمية البريطانية وسبع جوائز إيمي.