أبوظبي تعلن تحقيق انخفاض في نسب الإصابة بكورونا في الإمارة

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن تحقيق انخفاض في نسب الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات في الإمارة، تبعاً لتفعيل استراتيجية الإمارة لمكافحة جائحة كوفيد-19 والنجاحات المحققة من خلال التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتشمل الإجراءات المطبقة ضمن استراتيجية الامارة تكثيف حملات التطعيم لكافة أفراد المجتمع وحملات خاصة بالفئات الأكثر عرضة للإصابة، وحملات فحوصات تقصي نشط مستمرة لكافة أفراد المجتمع، وتطبيق منظومة متكاملة للتقصي الوبائي عن الحالات الإيجابية والمخالطين.

كما شملت استراتيجية الامارة لمكافحة جائحة كوفيد-19 تطبيق البروتوكولات الخاصة بالقطاعات الحيوية من قطاعات التعليم والاقتصاد والخدمات الحكومية، وتفعيل منظومة المرور الأخضر لدخول الأماكن العامة، والتقييم المستمر لنسب التشغيل في الأماكن العامة والإشراف بشكل صارم على تطبيق الإجراءات، واستخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة للكشف عن الإصابات بما فيها تقنية المسح EDE، واتخاذ الإجراءات المعتمدة بحق المخالفين .

وشكرت اللجنة جميع أفراد المجتمع على دعمهم وامتثالهم المستمر للإجراءات الوقائية والاحترازية وتحثهم على أهمية مواصلة التزامهم بها للحفاظ على النتائج المحققة من خلال جهود الاستجابة النموذجية للوصول إلى التعافي التام والمستدام.