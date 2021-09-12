غنام المزروعي: رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية

أبوظبي (وام)

أوضح غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بأن البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن «نافس» والذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينهم لشغل 75 ألف وظيفة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة هو ثمرة عمل متواصل على مدى الأشهر الماضية، حيث تم استقصاء آراء ومقترحات الدوائر المحلية وعدد كبير من المؤسسات والشركات الكبرى في القطاع الخاص، إلى جانب استطلاع آراء عدد كبير من الشباب، وعقد العديد من جلسات العصف الذهني مع المختصين في مجال الموارد البشرية، لبلورة مشاريع ومبادرات هذا البرنامج الوطني، بما يترجم توجهات القيادة الرشيدة.

واستعرض المزروعي خلال الفعالية الثانية ضمن مشاريع الخمسين في قصر الوطن بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مهام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، مشيراً إلى أنها تشمل وضع استراتيجية طويلة المدى لتدريب وتأهيل الكفاءات والكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى تطوير البرامج التوجيهيّة للإماراتيين لرفع نِسبة المواطنين في القطاع الخاص، وتطوير المُبادرات والمشاريع والبرامِج الخاصة بتدريب وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص. وذكر المزروعي أنه سيتم إطلاق منصة وطنية موحدة في شهر أكتوبر المقبل، بالتنسيق والربط مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى الجهات المعنية، بحيث سيتمكن الراغبون في الانضمام لبرنامج «نافس» عبر هذه البوابة والاستفادة من مزاياه.