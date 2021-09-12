ناعمة المنصوري: تعزز دور الشباب

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن الحزمة الثانية من مشروعات الخمسين وما تتضمنه من مبادرات تسهم في خلق المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية وانخراطهم في القطاع الخاص بما يعزز من دورهم المهم في مسيرة التنمية المستدامة للخمسين عاماً المقبلة.

وقالت: إن القيادة الرشيدة تولي المواطنين جل اهتمامها من خلال طرح المبادرات والمشاريع الاستثنائية التي من شأنها أن توفر حياة كريمة لهم وتحقق الرفاهية والاستقرار المجتمعي في بيئة مستقرة ومستدامة تمتع بالأمن والأمان. وأشارت إلى أن المبادرات تفتح المجال أمام المواطنين من الشباب والشابات للانخراط في تخصصات وظيفية مهارية تعتمد على الإبداع والابتكار وتدعم توجهات الدولة الاقتصادية وتعزز تنافسيتها على مستوى العالم دولة رائدة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.