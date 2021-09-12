عمران الخوري: دعم غير محدود

أبوظبي (الاتحاد)

قال عمران الخوري، رئيس مجموعة «في بي اس» للرعاية الصحية لقطاع تطوير الأعمال، بمناسبة إطلاق الحزمة الثانية من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن مشاريع الخمسين، إن تخصيص 24 مليار درهم لدعم 75 ألف مواطن في القطاع الخاص، ما هو إلا تقدير وعطاء كبير ودعم غير محدود من قيادة رشيدة سخرت جميع إمكانياتها لخدمة أبنائها، وهي دعوة عظيمة لاستقطاب المزيد من المواطنين للعمل في القطاع الخاص بعد هذه التوجيهات السديدة، بما يخلق فرص عمل جديدة وينعش القطاع الخاص الذي ما زال متعطشاً لمزيد من الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات. وأكد أن القطاع الخاص سيشهد عقب هذه التوجيهات بلا شك نقلة مهمة في مستقبل الشباب والباحثين عن العمل، كما ستتبدد مخاوف البعض من الالتحاق بالقطاع الخاص بالنظر لما يوفره القطاع الحكومي للعاملين فيه من حوافز وعلاوات وأنظمة خاصة للمتقاعدين، تساهم في تحفيز المقبلين على العمل في ظل توفير الاستقرار الأسري والمادي.