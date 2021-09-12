طلبة جامعيون: مبادرات أطلقت العنان لأحلامنا

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أعرب عدد من طلبة وطالبات جامعات وكليات في الشارقة عن سعادتهم بالمبادرات التي حملتها الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين التي أطلقت أمس، وتحمل بين طياتها حثاً وتشجيعاً لهم للعمل في القطاع الخاص، ومباشرة العمل فيه بكل ثقة، مؤكدين أن الدعم الذي قدمته حكومة دولة الإمارات للطلبة الجامعيين ما هو إلا منارة تنير طريق مستقبلهم والذي ينبئ بالتطور والازدهار، والتخصص الذي تحتاج إليه الدولة، لتسبق كعادتها باقي الدول على مضمار التقدم والتطور الشامل.

وكان لقرار تخصيص صندوق برأسمال قيمته مليار درهم لمنح قروض مصغرة لطلاب الجامعات والخريجين الجدد، بالتعاون مع الجامعات الوطنية، صدى إيجابي كبير على عدد كبير من طلبة وطالبات الجامعات، الذين تحملهم طموحاتهم وأحلامهم عالياً في السماء لتقديم المميز والمبتكر والفريد لهذا الوطن الغالي.

وقال راشد آل علي طالب في جامعة الشارقة: أنا سعيد جداً بهذه المبادرات التي بشرتنا بأن مستقبلنا كخرجين جدد أصبح شبه واضح، ومنير، إذ أننا نحمل همّ العمل بعد التخرج، وما مدى فائدة التخصص، وها هي حكومتنا الرشيدة بينت لنا أهمية التخصص، وأهمية العمل في القطاع الخاص من خلال ما تقدمه من دعم كبير للخرجين، حتى يصبحوا قادة ورجال أعمال متخصصين وعلى قدر من المسؤولية، والتحكم في زمام الأمور.

من ناحيتها أكدت فاطمة محمد، طالبة في الجامعة الأميركية بالشارقة، أن هذا القرار جاء في وقته تماماً، حيث إن العمل في القطاع الخاص أصبح يتمتع بهذه المحفزات التي أعلن عنها، كما أن الاعتماد على الوظيفة الحكومية، لم يعد بمثابة الحلم للجيل الحالي من الشباب، إذ يرى الكثير منهم أن المستقبل هو في دخول عالم القطاع الخاص من خلال المشاريع والأفكار المتفردة ودعم القطاع الحكومي.

بدورها، أكدت ميرة الهاملي طالبة ماجستير أن هذه المبادرة ستعمل بشكل كبير على تخفيف العبء على الحكومة في ما يتعلق توفير الوظائف، كما أنها ستعمل على فتح باب العمل الحر للطلبة الجامعيين، إذ أن هذا الدعم المادي سيساعدهم بشكل خاص ببدء خطواتهم الأولى في مسيرتهم المهنية في سوق العمل، فضلاً عن تنمية مهاراتهم وقدراتهم، حيث إن العمل في المجال الخاص على الرغم من توفر المهارة، يحتاج بلا شك إلى توفر رأس المال له والذي يلعب دوراً مهماً في بدء ونجاح المشروع، كما أن ازدهار تلك الأعمال سيفتح أبواب استقطاب الموظفين الآخرين من خرجين آخرين، لتنمية العمل والاستثمار في المواهب.

رفعت الهاملي كلمات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، وحكومة الإمارات لإطلاق هذه المبادرات، والتي تؤكد على أنهم يبحثون دائماً عن الأفضل للمواطنين والمقيمين في الدولة، وعبرت عن امتنانها لدعمهم المستمر، وعملهم الدؤوب للوصول بشعب الإمارات إلى أعلى مراتب الحياة الكريمة والمرفهة.